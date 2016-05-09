Μποντιμπίλντερ παίρνει αναβολικά 30 χρόνια και δηλώνει αμετανόητος (Photos)

Ζυγίζει κάτι παραπάνω από 140 κιλά και θέλει να γίνει ακόμα πιο «τέρας»

Ζυγίζει κάτι παραπάνω από 140 κιλά και θέλει να γίνει ακόμα πιο «τέρας». Ο λόγος για τον 45χρονο Ριτς Πιάνα, επαγγελματία μποντιμπίλντερ ο οποίος δηλώσει πως κάνει χρήση στερεοειδών εδώ και 30 χρόνια και δεν το μετανιώνει ούτε στιγμή.

«Εδώ και 30 χρόνια κάνω ενέσεις στεροειδών. Το σώμα μου είναι αποτέλεσμα αναβολικών, σκληρής γυμναστικής και αυστηρού προγράμματος διατροφής» αποκάλυψε χωρίς ενοχές ο Πιάνα αναφορικά με τον τρόπο που διατηρεί τον όγκο του σώματός του.

Ο Πιάνα ξεκίνησε να ασχολείται με το μποντιμπίλντιγκ στα 11 και ξεκίνησε των πρωταθλητισμό στα 15. Όπως δηλώνει στα 18 άρχισε να παίρνει αναβολικά. Ο ίδιος εξηγεί πως τα στεροειδή είναι απαραίτητα και αναγκαία για όποιον κάνει πρωταθλητισμό στην βιομηχανία του μποντιμπίλντινγκ.«Αν θες να γίνεις επαγγελματίας μπόντιμπιλντερ δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να τα πάρεις [τα αναβολικά]» αναφέρει σε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αν και ο Πιάνα,που ήταν πρωταθλητής στους αγώνες του Λος Άντζελες το 2003 και του Σακραμέντο το 2009, έχει σταματήσει να αγωνίζεται, συνεχίζει να οδηγεί το σώμα του στα άκρα καθότι είναι ένας τρόπος που του αποφέρει χρήματα μέσα από κάθε είδους χορηγίες.