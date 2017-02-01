Ένοχληση Τριντό με το Fox News- Παρουσίασε ως Μαροκινό τον ύποπτο επίθεσης σε τέμενος στο Κεμπέκ

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό απαίτησε χθες από το τηλεοπτικό κανάλι των Ηνωμένων Πολιτειών Fox News να ανακαλέσει ή να ενημερώσει ένα tweet σύμφωνα με το οποίο ο ένοπλος που σκότωσε έξι άτομα σε μουσουλμανικό τέμενος του Κεμπέκ είναι μαροκινής καταγωγής, διότι ο ύποπτος στην πραγματικότητα είναι Γαλλο-Καναδός.

Η διευθύντρια του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, Κέιτ Πέρτσες, είπε ότι το tweet της Δευτέρας προσβάλλει τα θύματα “με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, την διεξαγωγή πολιτικών παιχνιδιών με βάση την ταυτότητα, και τη διαιώνιση του φόβου και της διάσπασης μέσα στις κοινότητές μας”.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο του Fox News για δηλώσεις.