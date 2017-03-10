Τον χαβά τους οι Τούρκοι: Οι Έλληνες κατέχουν παράνομα τη Ψέριμο (Photos)

Συνεχίζουν οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας αναφορικά με την κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου και την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπουλου στην Ψέριμο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της προσάρτησης της Δωδεκανήσου από την Ελλάδα το 1947.

Σήμερα μέσα από το εξώφυλλό της η αντιπολιτευόμενη, κεμαλική εφημερίδα Sozcu αναφέρεται στην επίσκεψη του «Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας στα κατεχόμενα [από την Ελλάδα] νησιά του Αιγαίο»

«Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάτησε πάνω σε ένα από τα νησιά μας. Μας πήραν 18 νησιά και τολμούν να μιλάνε», αναφέρει η εφημερίδα, θυμίζοντας κάτι από τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ο οποίος είχε δηλώσει μέσα από την τουρκική εθνοσυνέλευση πως « η Ελλάδα κατέχει παράνομα τουρκικά νησιά»

Παράλληλα, η εφημερίδα μέσα από το πρωτοσέλιδό της καλεί την κυβέρνηση του Γιλντιριμ να «μην σιωπά» απέναντι στις πράξεις των Ελλήνων.