Ο Πούτιν θα συζητήσει για την κατάσταση των ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα στο Κρεμλίνο με την αρμόδια για τα Ανθρώπινα δικαιώματα παρά τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τατιάνα Μοσκάλκοβα, υποσχέθηκε ότι θα “συζητήσει” με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσίας και τον Υπουργό Εσωτερικών,το θέμα που έχει ανακύψει με τις διώξεις των ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία.

“Φυσικά και θα συνομιλήσω με τον Γενικό Εισαγγελέα, τον υπουργό Εσωτερικών, ώστε να έχετε την στήριξη τους στο θέμα αυτό, το οποίο θέσατε τώρα και βασίζεται σε γνωστές πληροφορίες ή σε φήμες, μπορώ να πώ, για το ότι συμβαίνει στην Τσετσενία με τους ομοφυλόφιλους”, είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος στον διάλογο που είχε με την Τατιάνα Μοσκάλκοβα, υπογραμμίζοντας τα εξής: “Είναι αυτονόητο, Ελπίζω, ότι οι συνάδλεφοι θα ανταποκριθούν και θα σας στηρίξουν”.

Η ίδια η Μοσκάλκοβα, είπε ότι ο έλεγχος των καταγγελιών που αφορούν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στον Βόρειο Καύκασο είναι δύσκολος, επειδή τα άτομα αυτά δεν είναι έτοιμα να αποκαλύψουν τ’ όνομα τους. Παράλληλα επεσήμανε, ότι ο νόμος περί προστασίας μαρτύρων, που έχουν υποστεί αδικήματα, παρέχει την δυνατότητα στους κατααγγέλοντες να τηρήσουν την ανωνυμία τους και να τους δωθούν άλλα έγγραφα ταυτοποιήσης και, έτσι, εφόσον είναι έτοιμοι να προβούν σε καταγγελία θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι να τους υπερασπισθούμε ώστε να αποκατασταθούν τα δικαιώματα τους.

Τα πρακτικά του διαλόγου που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με την Τατιάνα Κοσκάλκοβα, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Το ζήτημα της διώξης ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία, είχε αναδείξει με δημοσιεύμα της στις αρχές Απριλίου η εφημερίδα “Νόβαγια Γκαζέτα”. Σε άρθρο της με τίτλο “Δολοφονία Τιμής”, επικαλούμενη πηγές στις αστυνομικές αρχές της Τσετσενίας που τήρησαν την ανωνυμία τους, αλλά και ομοφυλόφιλους που υπέστησαν διώξεις, τα ονόματα των οποίων επίσης δεν αποκάλυπτε, έγραφε ότι οι ομοφυλόφιλοι όχι μόνο διώκονται και βασανίζονται σε κρατητήρια αλλά κινδυνεύει και η ζωή τους καθώς όπως ανέφερε υπάρχουν περιστατικά δολοφονιών ομοφυλοφίλων.

Το ζήτημα της διώξης των ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία, έθεσε η υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στη Μόσχα, ενώ πέντε υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης με επιστολή τους προς τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκεί Λαβρόβ, ζητούσαν να διερευνηθεί το θέμα των καταγγελιών αυτών.

Το Αρμόδιο Συμβούλιο της Τσετσενία για τα δικαιώματα των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε δηλώσει ότι αφού διερεύνησε το δημοσίευμα της εφημερίδας, δεν βρήκε καμμία, ούτε καν μια έμμεση έπιβεβαιώση των όσων αναφέρονταν σ’ αυτό.

(Πηγές: Tass, AFP)