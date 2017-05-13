Δείτε τι έκανε ο Λίαμ Νίσον για ένα δωρεάν σάντουιτς

Ο Λίαμ Νίσον βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Βανκούβερ του Καναδά για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας Hard Power.

Μόλις το έμαθαν οι ιδιοκτήτες ενός τοπικού σαντουϊτσάδικου, αποφάσισαν να τοποθετήσουν μία ταμπέλα έξω από το μαγαζί τους, που έγραφε ότι «Ο Λίαμ Νίσον τρώει εδώ δωρεάν».

Την επόμενη κιόλας μέρας, έκπληκτοι οι ιδιοκτήτες –και φανατικοί θαυμαστές του Νίσον- αντίκρισαν απέναντί τους τον σταρ, ο οποίος τους ρώτησε «που είναι το δωρεάν σάντουιτς μου;».

Αφού ξεπέρασαν την αρχική αμηχανία τους, οι ιδιοκτήτες εξυπηρέτησαν τον ηθοποιό και φωτογραφήθηκαν μαζί του έξω από την επίμαχη ταμπέλα του μαγαζιού τους. Πλέον, στον κατάλογό τους υπάρχει και το «σάντουιτς Λίαμ Νίσον», το οποίο ονόμασαν έτσι προς τιμήν του.

Όπως ήταν επόμενο, ανέβασαν τις φωτογραφίες στα social media και λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που τους προσέφερε ο ηθοποιός με την επίσκεψή του, έχουν αυξηθεί πολύ οι δουλειές τους.