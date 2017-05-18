search
Πέθανε ο ιδρυτής του Fox News – Είχε αποχωρήσει λόγω σεξουαλικού σκανδάλου

Πέθανε ο ιδρυτής του Fox News - Είχε αποχωρήσει λόγω σεξουαλικού σκανδάλου

 

Ο Ρότζερ Έιλς,ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έχτισε το Fox News το πιο δημοφιλές και πιο αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο στις ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο Έιλς -ο οποίος θεωρείτο ως ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ- είχε αποχωρήσει από το Fox News πριν από μερικούς μήνες, όταν στο κανάλι ξέσπασε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης με επίκεντρο τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News Γκρέτσεν Κάρλσον τον είχε μηνύσει για σεξουαλική παρενόχληση, υποστηρίζοντας ότι την είχε απολύσει επειδή δεν δεχόταν τις σεξουαλικές προτάσεις του.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι και άλλη παρουσιάστρια του καναλιού, η Μέγκιν Κέλι, υποστήριξε ότι την είχε παρενοχλήσει ο Έιλς, γεγονός που έσπρωξε τον Μέρντοχ και τους γιους του να τον οδηγήσουν στην παραίτηση, με αποζημίωση 40 εκατ. δολαρίων.

Στο διάστημα που ακολούθησε, κι άλλες γυναίκες κατηγόρησαν τον Έιλς για σεξουαλική παρενόχληση, αν και ο ίδιος απέρριψε όλες τις κατηγορίες.

Ο Έιλς είχε αναλάβει το 1996 τη θέση του CEO του Fox News, θέση στην οποία παρέμεινε ως την αποπομπή του στις 21 Ιουλίου 2016 και θεωρείται ως ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έστησε το κανάλι και καθόρισε το ύφος και τη λειτουργία του.

Το Fox News θεωρείται ως ένας από τους κρίσιμους παράγοντες που οδήγησαν στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ως η ισχυρότερη φωνή της υπερσυντηρητικής Αμερικής στα ΜΜΕ.

