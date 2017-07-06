Survivor: Η Ελένη Λουκά «επιτέθηκε» στον Χανταμπάκη (Video)

Στον χτεσινό τελικό του Survivor, τα ευτράπελα δεν έλειψαν. Με το που ήρθε η κυρία Αγγελοπούλου, δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα με τις θέσιες, οπότε χρειάστηκε να παρέμβει ο πατέρας του Βασάλου και ο floor manager για να διευθετηθεί το θέμα.
Στο θέατρο πμπήκε ο διπλάσιος κόσμος από τον αναγκαίο, και ο floor manager τόνιζε στα διαλείμματα να μην σηκώνονται από τις θεσεις, γιατί θα τις χάσει ο κόσμος! διαβάστε παρακάτω…
Στο Γαλάτσι ωστόσο βρέθηκε και η Ελένη Λουκά, η οποία την έπεσε στον Στέλιο Χανταμπάκη, φωνάζοντάς του «Ντροπή σου! Είσαι του Σατανά, ξεφτίλες!» και μην αφήνοντας τον παίκτη των Διασήμων να κάνει δηλώσεις.
Πηγή: Youweekly
