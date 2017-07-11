search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2017 08:45

Το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους στο «Οικόπεδο 11» της Κύπρου – Σε ετοιμότητα για τη γεώτρηση

11.07.2017 08:45
Το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους στο «Οικόπεδο 11» της Κύπρου – Σε ετοιμότητα για τη γεώτρηση - Media

 

Ασπίδα προστασίας σε ενδεχόμενες τουρκικές προκλήσεις το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους που πλέει στην περιοχή δίπλα στο “οικόπεδο 11”.

Στην περιοχή κοντά στο “Οικόπεδο 11” στο κοίτασμα Ονησίφορος πλέει από χθες το απόγευμα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους με τα συνοδευτικά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ArmyNow.Net.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ και μάλιστα το είχε επισκεφθεί ο Ισραηλινό πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου

Τώρα, τα οαμερικανικό αεροπλανοφόρο πλέει σύμφωνα με πληροφορίες στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το “Οικόπεδο 11”, και όπου αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο οι γεωτρήσεις από το γεωτρύπανο WEST CAPELLA.

NAVTEX από την Κύπρο για τη γεώτρηση

Οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX), με την οποία ανακοινώνεται ότι έχει κηρυχθεί ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων μέτρων γύρω από την εξέδρα γεώτρησης “West Κapella” στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ, εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη οδηγία «NAVTEX» η είσοδος στη ζώνη αυτή απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο. Η εξέδρα με το τρυπάνι, που θα διενεργήσει τη γεώτρηση για λογαριασμό της γαλλοιταλικής κοινοπραξίας TOTAL-ENI αναμένεται να φθάσει αύριο στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ στον στόχο «Ονησίφορος Δυτικό -1». Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» μόνο σε περίπτωση που το Παρίσι κρίνει ότι απειλείται η ασφάλεια προσωπικού, αλλάζουν τα πλάνα, ανέφεραν στην εφημερίδα στελέχη της TOTAL.

Υποβρύχιο ρομπότ θα δώσει εικόνα, ώστε να μην επηρεαστούν τυχόν ναυάγια, πριν ξεκινήσει να περιστρέφεται το γεωτρύπανο. Η γεώτρηση ξεκινά με διάμετρο 32 ιντσών και καταλήγει στον στόχο με οπή 9 ιντσών. Αν υπάρχει κοίτασμα, θα προχωρήσει σε αυτό με οπή 8 ιντσών. Την 1η Σεπτεμβρίου ολοκληρώνει, αν βρει «ξηρό πηγάδι», αλλά συνεχίζει μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου αν βρεθεί κοίτασμα.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προγραμματίσει ασκήσεις ετοιμότητας για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και γεωτρήσεων.

 

Πηγή: ArmyNow.net   & ΑΠΕ ΜΠΕ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Οι Αρχές γνώριζαν εδώ και 5 χρόνια, λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

dietz
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατριό του επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

arnaoutoglou-grigoris-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Λίγο τσίπα δεν έχετε;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:17
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

1 / 3