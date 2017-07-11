Το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους στο «Οικόπεδο 11» της Κύπρου – Σε ετοιμότητα για τη γεώτρηση

Ασπίδα προστασίας σε ενδεχόμενες τουρκικές προκλήσεις το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους που πλέει στην περιοχή δίπλα στο “οικόπεδο 11”.

Στην περιοχή κοντά στο “Οικόπεδο 11” στο κοίτασμα Ονησίφορος πλέει από χθες το απόγευμα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους με τα συνοδευτικά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ArmyNow.Net.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ και μάλιστα το είχε επισκεφθεί ο Ισραηλινό πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου

Τώρα, τα οαμερικανικό αεροπλανοφόρο πλέει σύμφωνα με πληροφορίες στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το “Οικόπεδο 11”, και όπου αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο οι γεωτρήσεις από το γεωτρύπανο WEST CAPELLA.

NAVTEX από την Κύπρο για τη γεώτρηση

Οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX), με την οποία ανακοινώνεται ότι έχει κηρυχθεί ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων μέτρων γύρω από την εξέδρα γεώτρησης “West Κapella” στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ, εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη οδηγία «NAVTEX» η είσοδος στη ζώνη αυτή απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο. Η εξέδρα με το τρυπάνι, που θα διενεργήσει τη γεώτρηση για λογαριασμό της γαλλοιταλικής κοινοπραξίας TOTAL-ENI αναμένεται να φθάσει αύριο στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ στον στόχο «Ονησίφορος Δυτικό -1». Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» μόνο σε περίπτωση που το Παρίσι κρίνει ότι απειλείται η ασφάλεια προσωπικού, αλλάζουν τα πλάνα, ανέφεραν στην εφημερίδα στελέχη της TOTAL.

Υποβρύχιο ρομπότ θα δώσει εικόνα, ώστε να μην επηρεαστούν τυχόν ναυάγια, πριν ξεκινήσει να περιστρέφεται το γεωτρύπανο. Η γεώτρηση ξεκινά με διάμετρο 32 ιντσών και καταλήγει στον στόχο με οπή 9 ιντσών. Αν υπάρχει κοίτασμα, θα προχωρήσει σε αυτό με οπή 8 ιντσών. Την 1η Σεπτεμβρίου ολοκληρώνει, αν βρει «ξηρό πηγάδι», αλλά συνεχίζει μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου αν βρεθεί κοίτασμα.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προγραμματίσει ασκήσεις ετοιμότητας για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και γεωτρήσεων.

Πηγή: ArmyNow.net & ΑΠΕ ΜΠΕ