Ματ Ντέιμον: Έτσι εκβίαζε ο Τραμπ τους σκηνοθέτες για να παίζει στις ταινίες τους

Μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μετράει 24 εμφανίσεις σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά σίριαλ. Όχι βέβαια ως ηθοποιός, αλλά υποδυόμενος τον εαυτό του σε ολιγόλεπτα «περάσματα».

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη τον λόγο που ο τότε επιχειρηματίας κατάφερνε να κάνει cameo εμφανίσεις σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, καθώς το ταλέντο του στην υποκριτική ήταν ανύπαρκτο.

«Η συμφωνία ήταν πως οποιοσδήποτε ήθελε να γυρίσει μια σκηνή σε κάποιο από τα κτήρια του έπρεπε απαραιτήτως να γράψει και ένα μικρό ρολάκι για τον ίδιο τον Τραμπ. Μάλιστα, θα έπρεπε ο πρωταγωνιστής της ταινίας να απευθυνθεί στον Τραμπ με το όνομα του, λέγοντας “καλησπέρα κύριε Τραμπ”. Έτσι, συνήθως χανόταν μια ολόκληρη μέρα γυρίσματος, προκειμένου να προστεθεί ο ρόλος του Τραμπ και να γυριστεί η σκηνή μαζί του. Βέβαια, συνήθως αυτή η σκηνή κοβόταν στο τελικό μοντάζ, αλλά σε κάποιες ταινίες, όπως το Home Alone, την άφηναν».

Πρόσφατα, ένας άλλος γνωστός ηθοποιός, ο Κρις Ο΄ Ντόνελ ανέφερε και συγκεκριμένο περιστατικό, όπου ο σκηνοθέτης της ταινίας «Άρωμα Γυναίκας» αναγκάστηκε να προσθέσει ένα ρολάκι για τον Τραμπ επειδή είχε ζητήσει την άδεια του να γυρίσει μια σκηνή στο ξενοδοχείο Plaza, που τότε ήταν στην ιδιοκτησία του. Στη σκηνή που γυρίστηκε, ο –τυφλός- Αλ Πατσίνο συναντά στο λόμπι του ξενοδοχείου τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ και τον χαιρετάει. Τελικά, η σκηνή με τον Τραμπ κόπηκε στο μοντάζ, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός.