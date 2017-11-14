search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 11:03
14.11.2017 18:59

Κλοπή-σοκ: Διαρρήκτες «ξάφρισαν» μπουκάλι ουίσκι αξίας 100.000 ευρώ (Photos)

14.11.2017 18:59
Κλοπή-σοκ: Διαρρήκτες «ξάφρισαν» μπουκάλι ουίσκι αξίας 100.000 ευρώ (Photos) - Media
 
Εξήντα εννέα μπουκάλια ουίσκι η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε σχεδόν 700.000 ευρώ εκλάπησαν την Κυριακή από μια από τις γνωστότερες κάβες με πανάκριβα ποτά στο Παρίσι, ενώ η αξία ενός από τα μπουκάλια που εκλάπησαν εκτιμάται στα 100.000 ευρώ, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.
 
Την Κυριακή, γύρω στις 03.15 το πρωί, δύο άνθρωποι εισήλθαν αφού παραβίασαν τις γρίλιες και την πόρτα του καταστήματος Maison du Whisky, στο χλιδάτο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Parisien.
 
Οι διαρρήκτες άρπαξαν «μπουκάλια που εκτίθετο στη βιτρίνα η οποία είχε διακοσμηθεί με συλλεκτικά κομμάτια» διευκρίνισε το κατάστημα σε ένα δελτίο τύπου. Το κόστος των κλοπιμαίων εκτιμάται μεταξύ «650.000- 700.00 ευρώ», τονίζεται από μια πηγή της αστυνομίας.
Μεταξύ των μπουκαλιών που εκλάπησαν βρίσκεται ένα «μοναδικό» ποτό, αναφέρει το Maison du Whisky: «ένα από τα 41 μπουκάλια που υπάρχουν στον κόσμο του Karuizawa 1960», που έχει ονομαστεί «The Squirrel». «Αυτό το μπουκάλι είναι μοναδικό λόγω της ιδιαίτερης υφής του, κάτι που το καθιστά αναγνωρίσιμο κι δύσκολα εμπορεύσιμο» συμπληρώνεται. Το Karuizawa 1960 είναι το παλαιότερο γιαπωνέζικο single malt που έχει ποτέ εμφιαλωθεί.
 
Η αξία του «The Squirrel» εκτιμάται «αυτή τη στιγμή σε άνω των 100.000 ευρώ», τόνισε μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα εξηγώντας ότι το «η αγορά του ουίσκι μοιάζει με την αγορά έργων τέχνης». Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το Maison du Whisky διατύπωσε την εκτίμηση ότι αυτό ακριβώς το μπουκάλι είχαν στοχοθετήσει οι διαρρήκτες.
To εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο ληστές αγνόησαν ένα μπουκάλι πραγματικό θησαυρό που υπήρχε στο κατάστημα: πρόκειται για το Islay d’Isabella, το οποίο βρίσκεται σε μπουκάλι διακοσμημένο με διαμάντια και ρουμπίνια και κοστολογείται στα 6,2 εκατομμύρια δολάρια…
 
(πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
