Η Ελένη Λουκά τα έβαλε και με τον Σπίρτζη: Τούρκε, γερμανοτσολιά (Video)

Η Ελένη Λουκά πραγματοποίησε έναν ακόμα «χριστιανικό ακτιβισμό», αυτή τη φορά εναντίον του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, την ώρα που ο τελευταίος επισκεπτόταν τη Μάνδρα Αττικής, για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες καταβολής της έκτακτης βοήθειας στους πλημμυροπαθείς.

Ο Χρήστος Σπίρτζης προσπαθούσε να συζητήσει με τους υπαλλήλους του Δημαρχείου όταν άρχισαν να ακούγονται φωνές. Γρήγορα αντιλήφθηκαν όλοι ότι ήταν η Ελένη Λουκά, η οποία φώναζε εναντίον του «Τούρκε, γερμανοτσολιά, μουσουλμάνε».

Λίγο αργότερα, η κυρία Λουκά απομακρύνθηκε από την αίθουσα και επήλθε ξανά η ηρεμία.