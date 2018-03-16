ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:17
16.03.2018 07:25

Μαζί στη μεγάλη οθόνη Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Έντι Μέρφι!

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιβεβαίωσε ότι ο Έντι Μέρφι προστέθηκε στο cast της συνέχειας της ταινίας Twins (Οι Δίδυμοι).

Ο Αμερικανός ηθοποιός, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, επιχειρηματίας και παραγωγός ταινιών πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντάνι ΝτεΒίτο στην κωμωδία του 1988. Οι δύο ηθοποιοί υποδύθηκαν τους απίθανους δίδυμους αδελφούς και στη νέα ταινία φαίνεται πως θα υπάρξει και τρίτο μέλος στην οικογένεια.

Ο Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε ότι το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και ότι ο Έντι Μέρφι θα είναι ο τρίδυμος αδελφός.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σβαρτσενέγκερ συμμετείχε σε συζήτηση με συναδέλφους του στο South by Southwest Φεστιβάλ αυτήν την εβδομάδα και επιβεβαίωσε ότι ο Μέρφι θα συμπληρώσει την πολυαναμενόμενη τριάδα.

Ο πρώην επαγγελματίας bodybuilder αναφέρθηκε στη σωματική διαφορά μεταξύ των τρίδυμων στην ταινία λέγοντας περιπαικτικά: «Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη μείξη του σπέρματος».

Στην πρώτη ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Ίβαν Ρέιτμαν, ο Σβαρτσενέγκερ και ο ΝτεΒίτο ήταν οι δίδυμοι Τζούλιους και Βίνσεντ Μπένεντικτ.

«Ο Έντι είναι ξεκαρδιστικός, συναντηθήκαμε αρκετές φορές και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά μερικά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν» τόνισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο Έντι Μέρφι είχε δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στο κινηματογραφικό έργο, αν το σενάριο ήταν κάτι ξεχωριστό.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το 2015 είχε πει: «Πριν από μερικά χρόνια συναντήθηκα με τον Άρνολντ και τον Ντάνι και με κάποιον σεναριογράφο, είχαμε μια συνάντηση, σας λέω – δεν κάνω τίποτα εκτός εάν το σενάριο είναι απίστευτο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

