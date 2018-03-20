search
20.03.2018 09:34

Πέθανε ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος (Video/Photo)

Ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος του Βορρά πέθανε στην Κένυα σε ηλικία 45 ετών και πλέον απομένουν εν ζωή μόνον δύο θηλυκά του υποείδους αυτού, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπεύθυνοι του καταφυγίου στην Κένυα στο οποίο ζούσε.

Ο Σουντάν, ο λευκός αυτός ρινόκερος του Βορρά υπέφερε εδώ και καιρό από επιπλοκές στην υγεία του που οφείλονταν στην προχωρημένη ηλικία του και έπειτα από μια εβδομάδα σοβαρής επιδείνωσης που παρουσίασε, “η κτηνιατρική ομάδα αποφάσισε να τον υποβάλει σε ευθανασία”, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το καταφύγιο Ol Pejeta της Κένυας όπου ζούσε.

“Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος και υπέφερε πολύ”, διευκρίνισε η ομάδα κτηνιάτρων του Ol Pejeta, ενός καταφυγίου 350 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βόρεια του Ναϊρόμπι.

Ο θάνατος του Σουντάν συνεπάγεται την εξαφάνιση του υποείδους στο οποίο ανήκε, εκτός κι αν οι επιστήμονες, οι οποίοι είχαν προλάβει να πάρουν γενετικό υλικό από τον τελευταίο αυτόν αρσενικό λευκό ρινόκερο του Βορρά, καταφέρουν με τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης να επιτευχθεί η σύλληψη “ρινόκερων του σωλήνα”, που θα μπορούσαν στη συνέχεια να εμφυτευτούν σε μια “παρένθετη μητέρα” κάποιου άλλου υποείδους, καθώς τα δύο τελευταία θηλυκά των λευκών ρινόκερων του Βορρά είναι υπέργηρα.

Η εξαφάνιση του υποείδους του λευκού ρινόκερου του Βορρά οφείλεται πρωτίστως στη λαθροθηρία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 όταν ο παραδοσιακός τόπος κατοικίας του –Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημερινό Νότιο Σουδάν– μαστιζόταν από συγκρούσεις.

Ο τελευταίος πληθυσμός του υποείδους αυτού που ζούσε ελεύθερα στη φύση περιελάμβανε περίπου 20 με 30 λευκούς ρινόκερους του Βορρά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και χάθηκε στις μάχες που σημειώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000. Το 2008, οι λευκοί ρινόκεροι του Βορρά θεωρούνταν ήδη υποείδος που έχει εξαφανιστεί καθώς κανένας δεν ζούσε πλέον ελεύθερος στη φύση.

