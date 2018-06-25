search
25.06.2018 07:27

Εντ Σίραν: Έφτιαξε ομοίωμα του κεφαλιού του από lego τουβλάκια και το δώρισε σε φιλανθρωπική οργάνωση (Photo)

Ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης Εντ Σίραν δημιούργησε με τουβλάκια lego ένα ομοίωμα του κεφαλιού του σε κανονικό μέγεθος και το δώρισε σε φιλανθρωπική οργάνωση της γενέτειράς του, της πόλης Φράμλινγκαμ.

Τον τραγουδιστή εξήρε το προσωπικό τού St Elizabeth Hospice, οργάνωσης που λειτουργεί κέντρα φροντίδας ασθενών με προοδευτικές ή ανίατες νόσους.

Έκαναν λόγο για «απίστευτη δωρεά» και πρόσθεσαν ότι ο Εντ Σίραν τους έχει χαρίσει επίσης ένα πικ -απ, ακουστικά, σκέιτμπορντ και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλούνται στο διαδίκτυο και τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση των σκοπών της, σύμφωνα με το NME.

Η εκπρόσωπος του κέντρου φροντίδας, Έλεν Όουεν δήλωσε στο BBC ότι ο τραγουδιστής ήταν «πραγματικά γενναιόδωρος» και εξήγησε ότι «πολύ συχνά κάνει ξεκαθάρισμα και τους δωρίζει αντικείμενά του».

«Αυτή τη φορά μας δώρισε το κεφάλι» είπε τονίζοντας ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα πουληθεί η κατασκευή από lego τουβλάκια. Πιθανότατα θα εκτεθεί σε ένα από τα κέντρα φροντίδας της οργάνωσης και στη συνέχεια θα πουληθεί σε πλειστηριασμό, διευκρίνισε.

Έχουμε πουλήσει στο παρελθόν αντικείμενα του τραγουδιστή στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει για τις νέες δωρεές του, επειδή θέλουμε κάτοικοι της πόλης να επωφεληθούν από τη γενναιοδωρία του.

Η μητέρα του τραγουδιστή, Ίμοτζεν Σίραν έχει κάνει αρκετές δωρεές χειροποίητων κοσμημάτων για να συγκεντρώσει χρήματα για το κέντρο φροντίδας. Η Έλεν Όουεν είπε ότι η οργάνωση «ευχαριστεί όλη την οικογένεια».

Πρόσφατα ένα κέρινο ομοίωμα του Εντ Σίραν εμφανίστηκε σε ένα cat cafe (καφετέρια με γάτες) στο Λονδίνο. Τελικά το γλυπτό έχει γίνει μόνιμο έκθεμα στο Μουσείο Madame Tussauds.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

 

