Μπαμπάς για δέκατη φορά ο Έντι Μέρφι!

Ο Έντι Μέρφι πρόκειται να γίνει πατέρας για δέκατη φορά!

Ο 57χρονος Αμερικανός ηθοποιός περιμένει το δεύτερο παιδί του με την επί σειρά ετών σύντροφό του Πέιτζ Μπούτσερ 39 ετών, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο ET.

Το μωρό θα γεννηθεί τον Δεκέμβριο.

Ο Έντι Μέρφι και η Πέιτζ Μπούτσερ έχουν μία 2χρονη κόρη, την Ίζι.

Ο διάσημος κωμικός, εν τω μεταξύ, έχει άλλα οκτώ παιδιά από τέσσερις προηγούμενες σχέσεις.

Ο Έντι Μέρφι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, τον γιο του Έρικ, με την πρώην φίλη Πολέτ ΜακΝίλι το 1989. Το δεύτερο παιδί του είναι ο γιος του Κρίστιαν, τον οποίο απέκτησε με την πρώην φίλη Ταμάρα Χουντ το 1990.

Από το γάμο του με την Νικόλ Μίτσελ έχει πέντε παιδιά: Μπράια, Μάιλς, Σέιν, Ζόλα και Μπέλα.

Ο ηθοποιός έχει επίσης μία 11χρονη κόρη από τη σχέση του με τη Μέλανι Μπράουν, τη Mel B των Spice Girls.

Η Πέιτζ Μπούτσερ και ο Έντι Μέρφι είναι μαζί από το 2012. Ο ηθοποιός σε συνέντευξή το 2016 αστειευόμενος είπε ότι ενώ το μεγαλύτερο παιδί του πλησίαζε τα 30, ότι τα ενήλικα παιδιά του «μεγαλώνουν» δεν «γερνούν».

«Κανένα από τα παιδιά μου δεν έχει γκρίζα μαλλιά, κανένα δεν είναι φαλακρό» είπε και τόνισε ότι μεγαλώνει παιδιά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. «Είναι απλά φυσικό» σημείωσε.

«Το πιο λαμπρό κομμάτι της ζωής μου είναι τα παιδιά μου» συνέχισε «Η σχέση μου μαζί τους, και ο κόσμος μου περιστρέφεται γύρω τους – ακόμα και γύρω από τα μεγάλης ηλικίας, με γκρίζα μαλλιά ή φαλακρά» ανέφερε αστειευόμενος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ