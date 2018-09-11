Ποδιές έβαλαν Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ – Μαγείρεψαν και ήπιαν βότκα (Photos)

Μετά τις συνομιλίες, ήρθε η ώρα και για την διπλωματία της… τηγανίτας για τους προέδρους της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, που μαγείρεψαν μπλινί και ήπιαν ένα ποτηράκι βότκα, στο περιθώριο του διεθνούς οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ.

Οι δύο ηγέτες, αφού συζήτησαν τους οικονομικούς δεσμούς τους και την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, χαλάρωσαν μαγειρεύοντας μπλινί μπροστά στις κάμερες.

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, Πούτιν και Σι, ντυμένοι με ποδιές κουζίνας, τηγανίζουν τα μπλινί, τα γεμίζουν με χαβιάρι και κατόπιν πίνουν ένα ποτηράκι βότκα.

Λίγο νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ είχε χαιρετίσει τη σχέση της Μόσχας με το Πεκίνο, τονίζοντας ότι “η φιλία μεταξύ τους ενδυναμώνεται ολοένα και περισσότερο”.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο πρόεδροι σηκώνουν τα μανίκια τους και παίρνουν θέση στην κουζίνα. Τον περασμένο Ιούνιο, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Πούτιν μαγείρεψε μπλινί, και πάλι μπροστά στις κάμερες, και τα έδωσε στον Σι να τα δοκιμάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ