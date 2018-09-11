search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 13:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2018 15:35

Ποδιές έβαλαν Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ – Μαγείρεψαν και ήπιαν βότκα (Photos)

11.09.2018 15:35
Ποδιές έβαλαν Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ – Μαγείρεψαν και ήπιαν βότκα (Photos) - Media

 

Μετά τις συνομιλίες, ήρθε η ώρα και για την διπλωματία της… τηγανίτας για τους προέδρους της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, που μαγείρεψαν μπλινί και ήπιαν ένα ποτηράκι βότκα, στο περιθώριο του διεθνούς οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ.

Οι δύο ηγέτες, αφού συζήτησαν τους οικονομικούς δεσμούς τους και την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, χαλάρωσαν μαγειρεύοντας μπλινί μπροστά στις κάμερες.

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, Πούτιν και Σι, ντυμένοι με ποδιές κουζίνας, τηγανίζουν τα μπλινί, τα γεμίζουν με χαβιάρι και κατόπιν πίνουν ένα ποτηράκι βότκα.

Λίγο νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ είχε χαιρετίσει τη σχέση της Μόσχας με το Πεκίνο, τονίζοντας ότι “η φιλία μεταξύ τους ενδυναμώνεται ολοένα και περισσότερο”.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο πρόεδροι σηκώνουν τα μανίκια τους και παίρνουν θέση στην κουζίνα. Τον περασμένο Ιούνιο, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Πούτιν μαγείρεψε μπλινί, και πάλι μπροστά στις κάμερες, και τα έδωσε στον Σι να τα δοκιμάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marco rubio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-woke υστερίας συνέχεια στις ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο κατάργησε και… γραμματοσειρές

ekav_patra_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε ασθενοφόρα αντί για αγρότες – Υποχρεώθηκαν σε αναστροφή (video)

parastasi-1-new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ σε ζωντανή σύνδεση από το Κτήριο Τσίλλερ στην Ιθάκη

ferrari-balkoni-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανέβασε τη Ferrari στο… μπαλκόνι, επειδή δεν έβρισκε πάρκινγκ (Photos – Video)

floridis_new_456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λάδι στη φωτιά από τον Φλωρίδη: «Γκάνγκστερ» οι αγρότες που συμμετείχαν σε επεισόδια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 13:45
marco rubio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-woke υστερίας συνέχεια στις ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο κατάργησε και… γραμματοσειρές

ekav_patra_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε ασθενοφόρα αντί για αγρότες – Υποχρεώθηκαν σε αναστροφή (video)

parastasi-1-new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ σε ζωντανή σύνδεση από το Κτήριο Τσίλλερ στην Ιθάκη

1 / 3