Ημικρανία με αύρα: Τι είναι – Πότε συνδέεται με εγκεφαλικό (Video)

Εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται από ημικρανία, μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την μέτριο έως οξύ πόνο σε μία, ή και στις δύο πλευρές του κεφαλιού.

Περίπου το 25% των ατόμων αυτών, βιώνει ημικρανία με αύρα. Πρόκειται για ένα σύνολο νευρολογικών συμπτωμάτων που συνοδεύουν τον οξύ πονοκέφαλο. Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης, ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνεται σημαντικά στα άτομα που εμφανίζουν ημικρανία με αύρα.

Ημικρανία με αύρα: Βασικά συμπτώματα

Τα νευρολογικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Οπτικές διαταραχές, όπως χρωματιστά σημάδια

Προσωρινή τύφλωση

Ζάλη

Μούδιασμα

Μυρμήγκιασμα στην μία πλευρά του σώματος

Δυσκολίες ομιλίας

Πώς έγινε η νέα έρευνα

Της νέας έρευνας ηγήθηκε η δρ. Maria Lantz του Τμήματος Κλινικής Νευροεπιστήμης στο Karolinska Institutet στη Σουηδία. Εκείνη και οι συνεργάτες της διερεύνησαν το αν οι οικογενειακοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην πιθανή σχέση μεταξύ ημικρανίας και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς λίγες μελέτες έχουν γίνει γι’ αυτόν τον παράγοντα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από το Σουηδικό Twin Registry. Εξέτασαν τις περιπτώσεις 53.000 διδύμων, που γεννήθηκαν μεταξύ 1935 και 1958, ή μεταξύ 1959 και 1985.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από ερωτηματολόγια για την κεφαλαλγία, διαπίστωσαν ότι συνολικά 8.635 δίδυμα παρουσίασαν ημικρανία. Από αυτά, τα 5.082 είχαν ημικρανία χωρίς αύρα και 3.553 είχαν ημικρανία με αύρα.

Κατά μέσο όρο, στα 12 χρόνια παρακολούθησης, υπήρξαν 1.297 περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων αυτών των συμμετεχόντων.

Ημικρανία με αύρα: Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξήθηκε κατά 27%

Σε σύγκριση με τα δίδυμα που δεν είχαν ημικρανία, τα δίδυμα που παρουσίασαν ημικρανία με αύρα ήταν 27% πιο πιθανό να έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου για τα δίδυμα που είχαν ημικρανία χωρίς αύρα. Αυτά τα ευρήματα παρέμειναν και μετά την καταγραφή ορισμένων παραγόντων κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου. Τέτοιοι θεωρήθηκαν η υπέρταση, το κάπνισμα και ορισμένοι παράγοντες διατροφής.

Ημικρανία με αύρα και εγκεφαλικό: Οι οικογενειακοί παράγοντες μπορεί να επιδεινώσουν τη σύνδεση

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης με δίδυμα άτομα, οι ερευνητές αναγνώρισαν κάποιους οικογενειακούς παράγοντες. Τέτοιοι θεωρήθηκαν το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και οι κληρονομικότητα. Αυτά φαίνεται να επιδεινώνουν τη σχέση ανάμεσα στην ημικρανία με αύρα και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συμπεράσματά τους συμφωνούν με προηγούμενες παρόμοιες μελέτες. Εκείνες έχουν, επίσης, δείξει ότι η ημικρανία με αύρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι συγγραφείς γράφουν: “Συμπερασματικά, δεν παρατηρήσαμε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σχετιζόμενο με την ημικρανία συνολικά. Αλλά υπήρξε αυξημένος κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο που σχετίζεται με ημικρανία με αύρα. Οι αναλύσεις σε δίδυμα άτομα υποδηλώνουν, ότι οι οικογενειακοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν τη σύνδεση”.

Πηγή: iatropedia