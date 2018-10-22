«Πόλεμος» μετεωρολόγων – Αστεροσκοπείου και για τον «Ορέστη»

Καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το χτύπημα του «Ορέστη», του κύματος κακοκαιρίας που έρχεται από τα δυτικά, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα προβλήματα που δημιούργησε ο «Ξενοφώντας», μια διαμάχη μετάξύ μετεωρολόγων και Εθνικού Αστεροσκοπείου ξαναφουντώνει.

Η διαμάχη αφορά στην… ονοματοδοσία των ακραίων καιρικών φαινομένων, η οποία έχει αρχίσει από το 2017, ακολουθεί αλφαβητική σειρά και «νονός» είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Αστεροσκοπείοέκρινε ότι μια κωδική ονομασία θα διευκόλυνε τις αρχές και θα εντυπωνόταν ευκολότερα στο μυαλό των πολιτών. Έτσι, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2017 και τον «Βίκτωρα», όταν ένα ισχυρό χαμηλό βαρομετρικό απειλεί τη χώρα, το Αστεροσκοπείο του δίνει και ένα όνομα, με αλφαβητική σειρά (μετά τον Βίκτωρα, ακολούθησαν η Γαλάτεια, ο Δαίδαλος, η Ευριδίκη, κοκ).

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που παραδοσιακά έδιναν ονόματα (παλιότερα γυναικεία, τώρα και ανδρικά) σε τυφώνες και τροπικές καταιγίδες. Τη συνήθεια αυτή την υιοθέτησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πλέον η συνήθεια ήλθε και στη χώρα μας.

Ωστόσο, κάποιοι διαφωνούν με την απόφαση του Αστεροσκοπείου: είναι οι Έλληνες μετεωρολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι λάθος να δίνονται ονόματα σε βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο και ότι αυτή η συνήθεια αφορά κυρίως σε αγγλοσαξονικές χώρες. Παρά τις διαφωνίες τους, πάντως, αποδέχονται την τακτική του Αστεροσκοπείου, για πρακτικούς λόγους.