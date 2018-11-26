search
26.11.2018 19:00

Ληστεία με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια-Συνελήφθησαν οι δράστες (Video)

Νέα Σμύρνη: Οκτώ προσαγωγές για επίθεση κατά αστυνομικών - Media
 
Κακό τέλος για τους δύο δράστες είχε η ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην λεωφόρο Αναπαύσεως στα Βριλήσσια.
 
Για κακή τους τύχη, στο σημείο έσπευσε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ και οι αστυνομικοί, όταν οι δύο ληστές αρνήθηκαν να παραδοθούν και άνοιξαν πυρ σε βάρος τους, πυροβόλησαν έναν δράστη, ο οποίος τραυματίστηκε και νοηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ.
 
Όσον αφορά στον δεύτερο δράστη (και οι δύο είναι ελληνικής καταγωγής), επιχείρησε να διαφύγει, αλλά οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και όταν παγιδεύτηκε υποχρεώθηκε να παραδωθεί.
 
Τώρα η ΕΛΑΣ ερευνά τη δράση τους για να δει αν εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες πράξεις.

