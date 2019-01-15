search
Μητέρα πότισε το μωρό της βότκα για να κοιμηθεί και να πάει σε πάρτι – Το βρέφος πέθανε

Ο μικρός Ζακάρ είχε την ατυχία να γεννηθεί από μια μητέρα που δεν νοιαζόταν για εκείνον. Του έδινε συχνά να πιει βότκα προκειμένου να κοιμηθεί για να βγει εκείνη έξω και να πάει σε πάρτι. Μια νύχτα όμως αυτό στάθηκε μοιραίο.

Η Ναντέζντα Γιάριτς, από τη Ρωσία ήταν η μητέρα του βρέφους. Έμεναν μαζί στην πόλη Σεμπεκίνο στο Μπέλγκοροντ. Ο Ζακάρ αρρώστησε όταν η μητέρα του είχε πάρει άδεια από τη δουλειά της. Τον πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει να νοσηλευτεί. Εκείνη όμως αρνήθηκε επειδή ήταν η περίοδος αδειάς της και είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Ήθελε να πηγαίνει σε πάρτι και να διασκεδάσει.

Μάλιστα για να μην την ενοχλεί ο μικρούλης πριν πάει στο πάρτι, του έδινε να πιει βότκα προκειμένου να κοιμηθεί.

Ένα βράδυ όμως ο μικρός Ζακάρ δεν ξύπνησε. Η μητέρα του δεν τον πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μόλις είχε επιστρέψει από κάποιο πάρτι και ήταν εξουθενωμένη να ασχοληθεί με το μωρό της.

Η αστυνομία ερευνά το θέμα και μέχρι στιγμής δεν έχει συλλάβει τη μητέρα.

 

 

