Νέο βαρύ πένθος για τον Λίαμ Νίσον

Η τραγωδία φαίνεται ότι επικρέμεται βαριά πάνω από τη ζωή του γνωστού ηθοποιού Λίαμ Νίσον, ο οποίος έχασε άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, ο Νίσον είναι συντετριμμένος καθώς έχασε τον 35χρονο ανιψιό του, Ρόνα Σέξτον, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Ιρλανδίας μετά από σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί στο παρελθόν.

Ο Roxan έμεινε εγκεφαλικά ανάπηρος μετά από σοβαρή πτώση από τηλεφωνικό θάλαμο ύστερα από μία ξέφρενη βραδιά με φίλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίσον το 2009 είχε χάσει αδόκητα τη σύζυγό του, Νατάσα Ρίτσαρντσον, η οποία είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα κάνοντας σκι.