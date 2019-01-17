Νέο βαρύ πένθος για τον Λίαμ Νίσον

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η τραγωδία φαίνεται ότι επικρέμεται βαριά πάνω από τη ζωή του γνωστού ηθοποιού Λίαμ Νίσον, ο οποίος έχασε άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, ο Νίσον είναι συντετριμμένος καθώς έχασε τον 35χρονο ανιψιό του, Ρόνα Σέξτον, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Ιρλανδίας μετά από σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί στο παρελθόν.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.