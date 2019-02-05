Λίαμ Νίσον: Έψαχνα έναν «μαύρο μπάσταρδο» για να σκοτώσω

Ο Βρετανός ηθοποιός Λίαμ Νίσον προκάλεσε σοκ, αφού εκμυστηρεύτηκε στην εφημερίδα The Independent τη στιγμή που τον κυρίευσε η επιθυμία να «σκοτώσει» έναν μαύρο για να εκδικηθεί για τον βιασμό που υπέστη ένα πρόσωπο του περιβάλλοντός του, μια σκέψη την οποία, όπως διαβεβαιώνει σήμερα, μετάνιωσε.

Ο 66χρονος ηθοποιός προέβη στις αποκαλύψεις αυτές κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε, ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της ταινίας Cold Pursuit, όπου ενσαρκώνει έναν πατέρα, ο οποίος αποφάσισε να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου του από ένα καρτέλ ναρκωτικών.

Ενώ ο Λίαμ Νίσον περιέγραφε τα συναισθήματα που του προκάλεσε η ταινία, σε σχέση με την οδύνη που προκαλεί η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ξαφνικά αλλάζει τόνο για να μιλήσει για το δικό του βίωμα, σύμφωνα με την περίληψη της συνέντευξης που δημοσίευσε ο Independent.

«Θα σας αφηγηθώ μια πραγματική ιστορία» λέει. Επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ο Λίαμ Νίσον ανακαλύπτει ότι ένα οικείο του πρόσωπο, την οποία δεν κατονόμασε, έπεσε θύμα βιασμού.

«Τη ρώτησα εάν γνώριζε ποιος της το έκανε αυτό. Όχι. Τι χρώμα είχε το δέρμα του; Εκείνη απάντησε ότι ήταν ένας μαύρος».

Τότε «και ντρέπομαι που το λέω, βγήκα στους δρόμους με ένα ρόπαλο, ελπίζοντας ότι κάποιος θα με προσεγγίσει. Το έκανα αυτό, μπορεί και για μία εβδομάδα, ελπίζοντας ότι ένας “μαύρος μπάσταρδος” θα έβγαινε από μία παμπ αναζητώντας κάποιον για να καυγαδίσει. Έτσι, θα μπορούσα…» συνεχίζει, κι αφού διακόπτει για μία στιγμή τον λόγο του, προσθέτει: «Να τον σκοτώσω».

«Θα ήταν φρικτό, φρικτό, όταν το ξανασκέφτομαι, να το είχα κάνει αυτό» υπογραμμίσει ο διάσημος πρωταγωνιστής.

Η εκδίκηση «οδηγεί σε περισσότερη εκδίκηση, σε περισσότερους φόνους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ