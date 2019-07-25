search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 12:50
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2019 06:15

Έντι Μέρφι: Επιστρέφει στο stand up comedy μετά από 30 χρόνια

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Έντι Μέρφι ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη stand up κωμωδία μετά πάρα πολλά χρόνια απουσίας από ζωντανές εμφανίσεις.

Ο θρύλος της κωμωδίας αποκάλυψε ότι σχεδιάζει την επάνοδό του, ενώ ήταν καλεσμένος στο talk show του Netflix «Comedians in Cars Getting Coffee» και συζητούσε με τον παρουσιαστή, επίσης κωμικό, Τζέρι Σάινφελντ.

«Ξέρεις ότι οι άνθρωποι τρελαίνονται που δεν κάνεις stand-up. Το ξέρεις αυτό, έτσι;» είπε ο Σάινφελεντ στον Έντι Μέρφι σε στιγμιότυπο που δημοσιοποιήθηκε.

Ο Έντι Μέρφι απάντησε: «Πάω να το κάνω ξανά. Όλα απλά πρέπει να είναι σωστά. Πρέπει να πας εκεί και να ξεκινήσεις να δουλεύεις».

Ο Έντι Μέρφι έχει να ασχοληθεί με τη stand up κωμωδία εδώ και πολλά χρονιά, ωστόσο θεωρείται κορυφαίος του είδους.

Το «Raw» του 1987 από live εμφάνιση του Έντι Μέρφι παραμένει η νούμερο 1 ταινία stand up κωμωδίας όλων των εποχών με εισπράξεις πάνω από 50,5 εκατ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

