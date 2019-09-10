search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2019 07:35

Ενθουσιασμένος ο Έντι Μέρφι: Επιστρέφει στο SNL μετά από 35 χρόνια

Ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει μετά από 35 χρόνια στο τηλεοπτικό σόου «Saturday Night Live» δήλωσε ο Έντι Μέρφι.

Ο Αμερικανός ηθοποιός συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για να προωθήσει το “Dolemite Is My Name”, ταινία που χαρακτήρισε μία από τις καλύτερες που έχει κάνει.

Ο Έντι Μέρφι πρωταγωνιστεί στην ταινία που έχει θέμα τη ζωή του Ρούντι Ρέι Μουρ, ηθοποιού, τραγουδιστή και κινηματογραφικού παραγωγού, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «πατέρας της ραπ». Ο Ρούντι Ρέι Μουρ ηχογράφησε τα κωμικά άλμπουμ Dolemite στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και από τα έσοδα χρηματοδότησε την ταινία του 1975 “Dolemite”, στην οποία πρωταγωνίστησε ως μαστροπός και ήρωας γκέτο.

Χάρη στον νέο χαρακτήρα που υποδύεται στη μεγάλη οθόνη ο Έντι Μέρφι θα έχει τον ρόλο οικοδεσπότη στο εορταστικό επεισόδιο του SNL, στις 21 Δεκεμβρίου.

“Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας της ενέργειας του χαρακτήρα” αποκάλυψε ο ηθοποιός στο ET Canada τονίζοντας ότι είναι “πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφει στο σόου”.

Αρνήθηκε ωστόσο να πει περισσότερα για τον ρόλο του ως οικοδεσπότης του SNL.

“Θα είμαι εγώ. Αυτό θα κάνουμε, θα είμαι απλά ο εαυτός μου” ανέφερε.

Ο Έντι Μέρφι από το 1980 έως το 1984 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κωμικού τηλεοπτικού σόου “Saturday Night Live”.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

MEDIA

ΑΝΤ1 και Χαζηνικολάου συνεχίζουν και την επόμενη διετία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

1 / 3