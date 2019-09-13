Εξάρθρωσαν κύκλωμα με εμπόριο οργάνων – «Στρατολογούσαν» φτωχούς για να πουλήσουν τα νεφρά

Οι βουλγαρικές αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα παράνομων μεταμοσχεύσεων και άσκησαν διώξεις σε τέσσερα πρόσωπα που “στρατολογούσαν” φτωχούς ανθρώπους για να πουλήσουν τα νεφρά τους σε ασθενείς, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα κατηγορούνται ότι στρατολογούσαν αυτούς τους “δωρητές” και τους έφερναν σε επαφή με ασθενείς οι οποίοι χρειάζονταν μεταμόσχευση νεφρού, όπως είπε ο εισαγγελέας Ντιμιτάρ Πετρόφ.

Οι μεταμοσχεύσεις γίνονταν σε ένα νοσοκομείο της Τουρκίας. Οι δράστες παρουσίαζαν πλαστά έγγραφα που βεβαίωναν ότι δότης και λήπτης είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση από τον Φεβρουάριο του 2019. Άλλοι δύο ασθενείς και τρεις “δωρητές” επρόκειτο να μπουν στο χειρουργείο σύντομα.

Οι νεφροπαθείς πλήρωναν από 50.000 έως 100.000 ευρώ για τη μεταμόσχευση, σύμφωνα με την εισαγγελέα Σίκα Μιλέβα. Οι δωρητές, στην πλειοψηφία τους άνεργοι και καταχρεωμένοι άνθρωποι, λάμβαναν ως αμοιβή από 5.000 έως 7.000 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Φέτος έγιναν μόλις 22 μεταμοσχεύσεις νεφρού στη Βουλγαρία, ενώ 1.028 άνθρωποι περιμένουν στη λίστα αναμονής για να βρεθεί ένα συμβατό μόσχευμα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ