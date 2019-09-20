search
20.09.2019 06:49

«Devil Wears Prada»: Θεατρικό μιούζικαλ με μουσική Έλτον Τζον

Η ταινία “Devil Wears Prada” (Ο διάβολος φοράει Prada) θα μεταφερθεί στο θέατρο ως μιούζικαλ χάρη στον Έλτον Τζον.

Η επερχόμενη θεατρική παραγωγή θα κάνει ντεμπούτο το επόμενο καλοκαίρι με ένα ολοκαίνουρια πρωτότυπη μουσική από τον θρυλικό τραγουδιστή και μουσικό.

Το μιούζικαλ θα βασιστεί στη δημοφιλή ταινία του 2006 με πρωταγωνίστριες τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ, η οποία ήταν μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος της Λόρεν Ουάισμπεργκερ.

Ο Έλτον Τζον θα συνεργαστεί με την τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Σέινα Τάουμπ για τις μελωδίες που θα “ντύσουν” την παράσταση. Ο Έλτον Τζον θα γράψει τη μουσική και η Τάουμπ τους στίχους. Η Άννα Σάπιρο θα έχει τη διεύθυνση παραγωγής.

Ο θεατρικός παραγωγός, Κέβιν ΜακΚόλαμ επιβεβαίωσε την είδηση στη Chicago Tribune, αποκαλύπτοντας ότι η πρεμιέρα του μιούζικαλ θα γίνει στο Σικάγο και στη συνέχεια θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης.

Η παράσταση “Devil Wears Prada” θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο James M. Nederlander στο Σικάγο στις 14 Ιουλίου 2020 όπου θα παρουσιαστεί έως τις 17 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

