ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 22:04
01.10.2019 06:31

Δύο μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες «εισβάλλουν» από τον Οκτώβριο στην ελληνική αγορά

Νέες αφίξεις θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες καθώς δύο πολύ ισχυρά brands στους τομείς τους και στις χώρες που δραστηριοποιούνται, ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα τους στην Ελλάδα.

Τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοεμβρίου η επέκταση που θα πραγματοποιηθεί στο Smart Park στα Σπάτα θα φέρει την αμερικανική Ashley HomeStore και την ιταλική Toys Center.

Και τα δύο καταστήματα εκτιμάται ότι θα είναι μεγέθους 800 τ.μ.

Ashley HomeStore

H Ashley HomeStore είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα επίπλων της Αμερικής με περισσότερα από 975 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Το πρώτο της κατάστημα άνοιξε μόλις το 1997 στην Αλάσκα και πλέον διαθέτει παρουσία σε 56 χώρες από την Μογγολία μέχρι την Κένυα και από την Γουατεμάλα έως την γειτονική Τουρκία.

Η μητρική της, η Ashley Furniture Industry είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επίπλων στον κόσμο. To βασικό της εργοστάσιο μεγέθους 140.000 τ.μ. βρίσκεται στην Αρκέιντια στην πολιτεία Γουισκάνσιν ενώ διαθέτει και αρκετά μικρότερα εργοστάσια σε ασιατικές χώρες όπως Κίνα και Βιετνάμ.

Toys Center

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αλυσίδα παιχνιδιών της Ιταλίας.

Τα Toys Center ξεκίνησαν την πορεία τους στην δεκαετία του ’90 και σήμερα διαθέτουν περισσότερα από 125 καταστήματα στην γειτονική χώρα.

Πέρυσι οι πωλήσεις της αλυσίδας άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα θα ανοίξει από την Prenatal η οποία αποτελεί βασικό σήμα του ομώνυμου ομίλου στην οποία ανήκει και η αλυσίδα παιχνιδιών.

