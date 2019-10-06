Άγριες Μέλισσες: Ο Γιάννης Φέρτης αποκάλυψε το λόγο της αποχώρησής του από τη σειρά

Τον λόγο που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες μέλισσες» αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Γιάννης Φέρτης.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος θα υποδυόταν το ρόλο του Νέστορα (τον οποίο ερμηνεύει ο Παύλος Ορκόπουλος) παραχώρησε συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino.

«Όταν μου το πρότειναν την πρώτη φορά είπα δεν θα μπορέσω να το κάνω, ήμουν ήδη κουρασμένος, δεν θέλω να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω. Δεύτερη φορά, με ξαναπήραν, πάλι είπα “δεν βλέπω να το κάνω”, την τρίτη φορά ήρθαν πάλι και μου είπε κάτι ο παραγωγός, ας μην πω τώρα τι μου είπε, όχι άσχημο, καλό, και αυτό με επηρέασε και είπα θα το κάνω. Ξεκινήσαμε και είδα ότι έχει πολλή δουλειά και πώς θα το προλάβω; Τι να πρωτοπρολάβω; Ακόμη διαβάζω το κείμενο για το έργο που θα παίξω τώρα. Βέβαια, μου είχε πει ο παραγωγός “αν τυχόν κουραστείς, αν τυχόν δεν θέλεις, μην ανησυχείς, θα το πάρω πάνω μου”. Οπότε όταν έφτασα στο αμήν είπα πρέπει να πάρω τηλέφωνο και να το πω», είπε.