ΠΟΣΠΕΡΤ για συνάντηση με Γαμπρίτσο – Ζούλα: Θολές και αόριστες οι απαντήσεις

Η ΠΟΣΠΕΡΤ ανυποχώρητη και προσηλωμένη στον θεμελιώδη σκοπό της που ήταν είναι και θα είναι η υπεράσπιση του δίκιου, των εργατικών δικαιωμάτων και η εξασφάλιση του παρόντος, του μέλλοντος της ΕΡΤ και των εργαζομένων σε αυτήν, πραγματοποίησε χθες 8/10/2019 προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση.

Ο Δ. Σύμβουλος κ. Γαμπρίτσος και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ κ. Ζούλας, διατύπωσαν θέσεις παρόμοιες με εκείνες που έχει διατυπώσει δημόσια κατά καιρούς το κόμμα της Ν.Δ και ο αρχηγός της – νυν πρωθυπουργός. Δεν μας εξέπληξε η ευρεία χρήση εκ μέρους της διοίκησης της πρωτοφανούς αντισυνδικαλιστικής “άλγεβρας” που αναπτύχθηκε πρόσφατα ως «επιχείρημα» από εκπρόσωπο του ΣΕΒ.

Μετά την επιμονή μας να τεθούν στη συζήτηση τα θέματα της ατζέντας που ήδη είχε συμπεριλάβει η ΠΟΣΠΕΡΤ στην επιστολή της προς τη διοίκηση, με πραγματικά γεγονότα, προβληματισμούς και πάγιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, οι απαντήσεις που δόθηκαν εκ μέρους του Δ. Συμβούλου και του Προέδρου της εταιρείας ήταν στην πλειονότητά τους θολές και αόριστες.

Τα μόνα σημεία που ήταν σαφείς ως προς τις προθέσεις τους ήταν :

α) Η «επικαιροποίηση» του οργανογράμματος και η αδιευκρίνιστης έκτασης και ποιότητας συρρίκνωση υπηρεσιών και δομών, σε αντίθεση με τις επικαιροποιήσεις των δύο προηγούμενων διοικήσεων.

β) Η επιδίωξη της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Μια επί της ουσίας δήθεν μείωση, που θα «εξυπηρετηθεί» από τη διεύρυνση της χρήσης εργολάβων, «συνεργειών» με ιδιωτικές εταιρείες κλπ, εις βάρος φυσικά των εργαζομένων και της λειτουργίας και της συνέχειας της ΕΡΤ π.χ εξωτερικές μεταδόσεις, δίκτυο κ.α.

γ) ΚΥΑ: Παρά την επίσημη ενημέρωση που είχαμε όλοι, ότι θα εφαρμοστεί άμεσα (εντός του Οκτωβρίου 2019) η ΚΥΑ συμψηφισμού αφού όλα ήταν έτοιμα, χθες μας δήλωσαν ότι πρόθεσή τους είναι να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησής της.

δ) Κάνουν παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η θεσμοθετημένη μέχρι το 2020 «αφαίμαξη» των εσόδων της ΕΡΤ υπέρ του …δημοσίου, ώστε το 100% του ανταποδοτικού τέλους να χρησιμοποιείται από την εταιρεία.

ε) Στο ζήτημα που θέσαμε για την καταβολή των δεδουλευμένων του 2012- 2013, μας διαβεβαίωσαν ότι θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτησή του.

Στ) Εθελουσία έξοδος εργαζομένων: Πρόθεσή τους, όπως δήλωσαν και στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, είναι η ανανέωση του προσωπικού, γεγονός που όπως ανέφεραν μπορεί να εξυπηρετηθεί και από ένα σχέδιο πρόωρης εθελούσιας εξόδου.

ζ) Στην αναφορά μας για το επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη της ΕΡΤ (μελέτες Grant Thornton και ΕΜΠ) αναδείχθηκε η πρόθεσή τους να δοθεί βάρος κυρίως στο περιεχόμενο και όχι στην τεχνολογική ανάπτυξη των δομών που εξυπηρετούν το δίκτυο μετάδοσης, προσβλέποντας μόνο σε «συνέργειες» ή στο διαδίκτυο…

η) Ενώ όπως μας δήλωσαν γίνονται ενέργειες για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν στη νομιμοποίηση και αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων, δεν μας δόθηκε σαφής απάντηση σε ότι αφορά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης το 2020 όπως επιβάλλουν οι σχετικές επιταγές της Ε.Ε (η Ιταλία ήδη έχει πάρει παράταση έως το 2021).

Τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε ήταν : Αποθεματικό ταμείο της ΕΡΤ και διαχείρισή του, Ακίνητη περιουσία, Ταυτότητα καναλιών, ΕΡΑ, Θυγατρικές εταιρείες, Διανομή τηλ. υλικου στα ιδιωτικά ΜΜΕ (pool), ΕΡΤ sports, Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, Νέο μισθολόγιο ενιαίας μορφής για όλους τους εργαζόμενους χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, με ισονομία χωρίς ισοπέδωση, Απελευθέρωση της ΕΡΤ από τα δεσμά που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της υπαγωγής της στις ΔΕΚΟ.

Συνάδελφοι δεν θα απεμπολήσουμε τον θεσμικό μας ρόλο και κανένα δικαίωμα των εργαζομένων, ούτε θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις της εργοδοσίας και εκείνων των λίγων που έχουν αναλάβει το βρώμικο ρόλο να είναι τα δεκανίκια της, υπονομεύοντας έτσι το παρόν και το μέλλον των συναδέλφων τους, του συνδικαλιστικού κινήματος και της εταιρείας.

Ξέρουμε και από μάχες και από αγώνες και δεν θα επιτρέψουμε ούτε κι αυτή τη φορά την πραγματοποίηση κάθε αντιερτικού και αντιεργατικού σχεδιασμού.

Πηγή: enimerosi24.gr