ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
31.10.2019 07:47

Η ερώτηση του Μπάρακ Ομπάμα που εξέπληξε τον Έντι Μέρφι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα εξέπληξε τον ηθοποιό Έντι Μέρφι με ερώτησή του όταν οι δυο τους συναντήθηκαν το 2015, αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της ταινίας “Dolemite Is My Name” στην εκπομπή “The Late Show”.

Ο Έντι Μέρφι θυμήθηκε ότι είχε συνομιλία με τον Μπάρακ Ομπάμα, όταν έλαβε το βραβείο Mark Twain For American Humor από το Κέντρο Τζον Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε στον ηθοποιό δύο ερωτήσεις, εάν θα επέστρεφε στην stand -up κωμωδία και τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιούσε για τα μαλλιά του.

Είπα: “Τι;” ανέφερε ο Μέρφι στον παρουσιαστή του σόου Στίβεν Κόλμπερτ. “Δεν έχεις γκρίζα μαλλιά” πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Έντι Μέρφι.

“Ήταν μία πολύ ωραία εικόνα, εγώ να συζητώ μαζί του στον Λευκό Οίκο και ξαφνικά να με ρωτάει: Τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιείς;” θυμήθηκε ο ηθοποιός.

Ο Έντι Μέρφι δεν χρησιμοποιεί κάποιο χρωμοσαμπουάν, επειδή έχει γκρίζες τρίχες μόνο στο μουστάκι, όπως εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

