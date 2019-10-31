Η ερώτηση του Μπάρακ Ομπάμα που εξέπληξε τον Έντι Μέρφι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα εξέπληξε τον ηθοποιό Έντι Μέρφι με ερώτησή του όταν οι δυο τους συναντήθηκαν το 2015, αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της ταινίας “Dolemite Is My Name” στην εκπομπή “The Late Show”.
Ο Έντι Μέρφι θυμήθηκε ότι είχε συνομιλία με τον Μπάρακ Ομπάμα, όταν έλαβε το βραβείο Mark Twain For American Humor από το Κέντρο Τζον Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε στον ηθοποιό δύο ερωτήσεις, εάν θα επέστρεφε στην stand -up κωμωδία και τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιούσε για τα μαλλιά του.
Είπα: “Τι;” ανέφερε ο Μέρφι στον παρουσιαστή του σόου Στίβεν Κόλμπερτ. “Δεν έχεις γκρίζα μαλλιά” πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Έντι Μέρφι.
“Ήταν μία πολύ ωραία εικόνα, εγώ να συζητώ μαζί του στον Λευκό Οίκο και ξαφνικά να με ρωτάει: Τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιείς;” θυμήθηκε ο ηθοποιός.
Ο Έντι Μέρφι δεν χρησιμοποιεί κάποιο χρωμοσαμπουάν, επειδή έχει γκρίζες τρίχες μόνο στο μουστάκι, όπως εξήγησε.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
