04.12.2019 13:29

Πήγε να πνίξει τον 5 μηνών γιο της γιατί δεν την άφησε να πιει βότκα με την ησυχία της (Photos)

Μια μητέρα προσπάθησε να πνίξει με μαξιλάρι τον γιο της, ηλικίας μόλις πέντε μηνών, στο νοσοκομείο της Ουκρανίας, γιατί δεν την άφηνε να πιει βότκα με την ησυχία της.

Η αστυνομία λέει ότι η 33χρονη γυναίκα ήταν στο νοσοκομείο μαζί με το γιο της που χρειάστηκε νοσηλεία.

Τη νύχτα της 1ης Δεκεμβρίου έπινε μυστικά βότκα αφού την αγόρασε εκ των προτέρων σε ένα κοντινό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατανάλωνε αλκοόλ όταν ο γιος της ξύπνησε και άρχισε να κλαίει.

Στη συνέχεια, η μεθυσμένη μητέρα κάλυψε το παιδί με ένα μαξιλάρι και το πίεσε στο πρόσωπό του, δήλωσε μάρτυρας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης: «Η μητέρα πίνει βότκα στο νοσοκομειακό θάλαμο κοντά στο 5 μηνών μωρό της».

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής κατάθεσης, η μητέρα δήλωσε ότι «έπινε βότκα επειδή βαριόταν» και ότι «εκνευρίστηκε όταν το μωρό ξύπνησε και την διέκοψε».

Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες σχεδιάζουν να μηνύσουν τη μητέρα και να της στερήσουν τα γονικά της δικαιώματα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η 33χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

