23.12.2019 15:04

Κυρίτσης για Ομάδα ΔΕΛΤΑ: Σαν χούλιγκαν με παπιά (Video)

Κυρίτσης για Ομάδα ΔΕΛΤΑ: Σαν χούλιγκαν με παπιά (Video)

 

Σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ομάδα ΔΕΛΤΑ επιφύλαξε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυριτσης.

«Ναι, ήταν σαν χούλιγκαν με παπιά. […] Άλλο τα ΜΑΤ, άλλο η ομάδα ΔΙΑΣ που είναι αστυνόμευση. Η ομάδα ΔΕΛΤΑ είναι ΜΑΤ με παπιά», ανέφερε ο Γιώργος Κυρίτσης σχολιάζοντας τη δήλωση του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα ότι «εγώ κατήργησα την ομάδα ΔΕΛΤΑ γιατί ήταν ομάδα μπαχαλάκηδων από τη μεριά του κράτους».
 
Ο κ. Κυρίτσης μίλησε στον ΣΚΑΪ και όπως σημείωσε: «Ναι, ήταν σαν χούλιγκαν με παπιά. Άλλο τα ΜΑΤ, άλλο η ομάδα ΔΙΑΣ που είναι αστυνόμευση. Η ομάδα ΔΕΛΤΑ είναι ΜΑΤ με παπιά».
 
«Συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του προϊστάμενού τους Υπουργού. Έπεφταν με τα μηχανάκια τους μπροστά σε κόσμο ανεξέλεγκτα, πέρναγαν ανάμεσα από μαγαζιά, μέσα από πεζόδρομους που υπήρχαν μαγαζιά και ο κόσμος διασκέδαζε και χτυπούσαν ανεξέλεγκτα. Όλα αυτά υπάρχουν σε βίντεο. Έχουν γίνει δίκες για αυτά τα πράγματα και για αυτό αποφάσισε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία να διαλύσει αυτήν την ομάδα. Άλλο Δέλτα, άλλο ΔΙΑΣ. Εγώ στέκομαι στη δήλωση του κ. Τόσκα, η οποία είναι απολύτως σωστή και την επιβεβαιώνω και εγώ ως αυτόπτης μάρτυρας σε περιστατικά» πρόσθεσε ο κ. Κυρίτσης.
 

«Εγώ έχω δει την Ομάδα ΔΕΛΤΑ να την πέφτει σε συγκέντρωση συνταξιούχων, να πέφτει με τη μηχανή πάνω σε συνταξιούχο και να τον σηκώνει στον αέρα και να σκάει με την πλάτη στην άσφαλτο», κατέληξε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
