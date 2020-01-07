Πέθανε ο σχεδιαστής Γιάννης Βούρος

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών, ο σχεδιαστής μόδας Γιάννης Βούρος, ο οποίος έγινε γνωστός από την κινηματογραφική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» όπου πρωταγωνιστούσε η Μαίρη Χρονοπούλου και της είχε σχεδιάσει το φόρεμα με το εντυπωσιακό ντεκολτέ.

Στο χώρο της ελληνικής μόδας έγραψε ιστορία και μεσουράνησε στα ’60s, που ως ενδυματολόγος είχε ράψει όλα τα κοστούμια της ταινίας «Μια κυρία στα μπουζούκια», της Χρονοπούλου, καθώς και όλων των κομπάρσων που μετείχαν στην δεξίωση, της ταινίας, τότε του η Χρονοπούλου τραγούδησε το «Στου αγοριού απέναντι».

Μάλιστα εκείνη την δεκαετία έραψε πολλά φορέματα και για την Έρρικα Μπρόγιερ.