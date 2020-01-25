Ένας τραυματίας αστυνομικός σε συμπλοκή με χούλιγκαν σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη όταν ομάδα από χούλιγκαν επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και ξύλα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ομάδα ατόμων προσπάθησε να πλησιάσει σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην περιοχή.
Οι οπαδοί δεν ήρθαν σε επαφή με αυτούς του Παναθηναϊκού που ήταν στον σύνδεσμο, ήρθαν όμως με τους αστυνομικούς που επενέβησαν, με συνέπεια να υπάρξουν επεισόδια με αποτέλεσμα να υπάρξουν ένας τραυματίας αστυνομικός και να γίνουν οκτώ προσαγωγές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.