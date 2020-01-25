search
25.01.2020 20:44

Ένας τραυματίας αστυνομικός σε συμπλοκή με χούλιγκαν σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού (Video)

Ένας τραυματίας αστυνομικός σε συμπλοκή με χούλιγκαν σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού (Video) - Media

 

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη όταν ομάδα από χούλιγκαν επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και ξύλα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ομάδα ατόμων προσπάθησε να πλησιάσει σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι οπαδοί δεν ήρθαν σε επαφή με αυτούς του Παναθηναϊκού που ήταν στον σύνδεσμο, ήρθαν όμως με τους αστυνομικούς που επενέβησαν, με συνέπεια να υπάρξουν επεισόδια με αποτέλεσμα να υπάρξουν ένας τραυματίας αστυνομικός και να γίνουν οκτώ προσαγωγές.

