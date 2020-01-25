Ένας τραυματίας αστυνομικός σε συμπλοκή με χούλιγκαν σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού (Video)

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη όταν ομάδα από χούλιγκαν επιτέθηκε σε αστυνομικούς με πέτρες και ξύλα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ομάδα ατόμων προσπάθησε να πλησιάσει σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι οπαδοί δεν ήρθαν σε επαφή με αυτούς του Παναθηναϊκού που ήταν στον σύνδεσμο, ήρθαν όμως με τους αστυνομικούς που επενέβησαν, με συνέπεια να υπάρξουν επεισόδια με αποτέλεσμα να υπάρξουν ένας τραυματίας αστυνομικός και να γίνουν οκτώ προσαγωγές.