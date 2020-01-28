Στη Λεμεσό τον Φεβρουάριο το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle (Video)

Στο λιμάνι της Λεμεσού θα καταπλεύσει στα τέλη Φεβρουαρίου το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle, καθώς θα ολοκληρώνεται η αποστολή του στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου φθάνει στα τέλη Ιανουαρίου, και αυτό δείχνει την πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, καθώς αυτό είναι το μόνο λιμάνι που θα επισκεφθεί το αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, Ιζαμπέλ Ντυμόν.

Παράλληλα, εξέφρασε την ισχυρή αντίθεση της Γαλλίας στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και χαρακτήρισε «ψευδοσυμφωνία» το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, καλώντας την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

Η κ. Ντυμόν υπογράμμισε πως οι λύσεις στα θέματα που έχουν προκύψει λόγω της στάσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να είναι πολιτικές, ενώ αναφερόμενη στα μέτρα της ΕΕ κατά της Άγκυρας επεσήμανε πως “υποστηρίζουμε την Κύπρο σε αυτό γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε την Τουρκία να κάνει πίσω, και αυτός είναι ο στόχος μας. Στόχος μας δεν είναι να βάζουμε ολοένα και περισσότερες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», είπε.

Σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η Γαλλίδα Πρέσβειρα σημείωσε πως η αποστολή του Charles De Gaulle στην περιοχή έχει να κάνει με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συρία και το Ιράκ, «συμβαδίζει με την μόνιμη παρουσία της γαλλικής ναυτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και δείχνει τη βούληση της Γαλλίας να δρα ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή». Πρόσθεσε πως ενώ το αεροπλανοφόρο θα ασχολείται με αυτή την επιχείρηση, το προσωπικό του θα διεξάγει παράλληλα ασκήσεις με τις κυπριακές αεροναυτικές δυνάμεις.



Ερωτηθείσα για τις συνεχιζόμενες παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποστολή του τουρκικού γεωτρύπανου Γιαβούζ στο τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ, η κ. Ντυμόν ανέφερε πως «η γαλλική θέση είναι ξεκάθαρη υπέρ του διεθνούς δικαίου. Αυτό που πράττει η Τουρκία εντός της ΑΟΖ της Κύπρου είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο», επεσήμανε, αναφέροντας πως η Γαλλία συμφωνεί πλήρως με τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης πως η λύση του θέματος αυτού μπορεί να είναι μόνο πολιτική. «Έχουμε εκφράσει τη βαθιά μας ανησυχία με το τι συμβαίνει και για τις ενέργειες της Τουρκίας. Η Γαλλία επαναβεβαιώνει συνεχώς τη δέσμευσή της στην κυριαρχία της Κύπρου, περιλαμβανομένης της ΑΟΖ της», σημείωσε.



Σε ερώτηση για το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το χαρακτήρισε ως «ψευδοσυμφωνία», προσθέτοντας πως «την καταδικάζουμε καθώς δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να φθάσουμε σε μια συμφωνία επί της κρίσης στη Λιβύη, και αυτό είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε με τους εταίρους μας από την ΕΕ και άλλους. Η Γαλλία έχει σημαντική συμμετοχή σε αυτό», υπογράμμισε. Πρόσθεσε πως «αυτό που επιδιώκουμε και υποστηρίζουμε είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και πάντα καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας».



Επιπρόσθετα, η Πρέσβειρα εξέφρασε το ενδιαφέρον της Γαλλίας να ενταχθεί στο East Med Gas Forum το Ιδρυτικό Καταστατικό του οποίου υπογράφηκε αυτό τον μήνα από την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. «Θεωρούμε ότι ο αγωγός East Med είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Ο στόχος της ΕΕ είναι να υπάρξει διαφοροποίηση στην προέλευση της προμήθειας φυσικού αερίου προς αυτήν και ως εκ τούτου αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτού του στόχου που πρέπει όλοι να έχουμε από κοινού», σημείωσε.



Ερωτηθείσα για την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charle De Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο, η κ. Ντυμόν είπε πως «το αεροπλανοφόρο έρχεται σε μερικές ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος της αποστολής του είναι η σταθεροποίηση της περιοχής, και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς συμμαχίας κατά του Daesh. Αφορά δηλαδή τη Συρία και το Ιράκ. Στο τέλος της αποστολής του στο Charles De Gaulle θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο λιμάνι Λεμεσού, κάτι που δείχνει την πολύ ισχυρή σχέση που έχουμε μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου».



Η κ. Ντυμόν είπε πως η αποστολή του γαλλικού αεροπλανοφόρου έχει τέσσερις στόχους. Ο πρώτος, είπε, είναι η ασφάλεια και ο έλεγχος στην περιοχή της Μεσογείου, ο δεύτερος είναι η μείωση της αστάθειας στην περιοχή, ο τρίτος ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας του κινήματος τζιχάντ, και τελευταίος αλλά όχι έσχατος η διασφάλιση της ελευθερίας δράσης και ναυσιπλοΐας στην Ευρωμεσογειακή περιοχή.



Η Πρέσβειρα είπε πως η αποστολή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επιχείρησης Chammal, που αποτελεί το γαλλικό σκέλος του διεθνούς συνασπισμού κατά του Daesh στη Συρία και στο Ιράκ που ξεκίνησε το 2014. Το Charles De Gaulle θα παραμείνει στην περιοχή για μερικές εβδομάδες και συνοδεύεται από πλοία από την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, ανέφερε.



«Στο τέλος Φεβρουαρίου το Charles De Gaulle θα επισκεφθεί το λιμάνι Λεμεσού και αυτή θα είναι η μόνη επίσκεψή του σε λιμάνι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να εκληφθεί ως μια συμβολική ένδειξη της άριστης σχέσης που έχουμε μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Επιπρόσθετα, παράλληλα με την επιχείρηση Chammal, το προσωπικό του Charles De Gaulle θα διεξάγει επίσης ασκήσεις με τις αεροναυτικές δυνάμεις της Κύπρου», ανέφερε.



Ερωτηθείσα για τη χρήση της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί από το γαλλικό ναυτικό, κάτι για το οποίο Κύπρος και Γαλλία έχουν υπογράψει Δήλωση Προθέσεων, η κ. Ντυμόν είπε πως «ακόμη εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Η ιδέα είναι να επεκταθεί αυτή η κυπριακή ναυτική βάση με την υποστήριξη της Γαλλίας και βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία συζήτησης αυτού του θέματος», επεσήμανε.



Σε ερώτηση για τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποστολή του πλωτού γεωτρύπανου «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ, η κ. Ντυμόν ανέφερε πως «οι ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή μας ανησυχούν πολύ. Έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεση της Γαλλίας σε αυτό, και από κοινού με την ΕΕ και με άλλους εταίρους επίσης», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας στο Κάιρο στις 8 Ιανουαρίου.



“Η γαλλική θέση είναι ξεκάθαρα υπέρ του διεθνούς δικαίου. Αυτό που κάνει η Τουρκία στην ΑΟΖ της Κύρου είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και αυτός είναι ο λόγος που έγιναν σκέψεις για κυρώσεις για να τερματιστούν αυτές οι πράξεις. Και θεωρώ ότι συμφωνούμε ξεκάθαρα με τις κυπριακές αρχές ότι η λύση σε αυτό μπορεί να είναι μόνο πολιτική», ανέφερε.



Σημείωσε πως «έχουμε εκφράσει τη βαθιά μας ανησυχία για το τι συμβαίνει και για τις ενέργειες της Τουρκίας. Η Γαλλία επαναβεβαιώνει συνεχώς τη δέσμευσή της στην κυριαρχία της Κύπρου, περιλαμβανομένης της ΑΟΖ της. Και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας πως η θέση της Γαλλίας έχει διαβιβαστεί στην Τουρκία τόσο κατά τη διάρκεια διμερών συνομιλιών όσο και δημόσια.



Ερωτηθείσα για τα μέτρα της ΕΕ κατά της Τουρκίας, λόγω των παράνομων δραστηριοτήτων της στην κυπριακή ΑΟΖ, η κ. Ντυμόν είπε πως «υποστηρίζουμε ξεκάθαρα την Κύπρο. Εγώ προσωπικά έχω συζητήσεις με τις αρχές για αυτό. Όπως γνωρίζετε αυτά τα μέτρα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες. Αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο, κάτι που είναι συνηθισμένο, για να γίνουν διαπραγματεύσεις για τέτοια θέματα. Αλλά οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός», ανέφερε, σημειώνοντας πως «όταν φτάνεις σε κυρώσεις σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις» και «αυτό δεν είναι κάτι το ευχάριστο».



Ερωτηθείσα για τη θέση της Γαλλίας για το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, η Γαλλίδα Πρέσβειρα είπε πως η θέση της χώρας της σε αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρη και διατυπώθηκε καθαρά στη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας όταν συναντήθηκαν στο Κάιρο. «Έκαναν μια πολύ ισχυρή δήλωση. Καταδικάζουμε αυτή τη συμφωνία που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει μια λύση του λιβυκού προβλήματος και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε με τους εταίρους μας από την ΕΕ και άλλους, και η Γαλλία έχει σημαντική συμμετοχή σε αυτό», πρόσθεσε.



Ανέφερε πως «η Γαλλία έχει εκφράσει πολύ σθεναρά την απόρριψή της σε αυτή τη ψευδοσυμφωνία που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό που πάντα επιδιώκουμε και υποστηρίζουμε είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και πάντα καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας».



Ερωτηθείσα σε σχέση με τον αγωγό East Med και την υπογραφή του Ιδρυτικού Καταστατικού του East Med Gas Forum αυτό τον μήνα από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, η Πρέσβειρα είπε πως «αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Forum του οποίου η Γαλλία θα γινόταν μέλος με ευχαρίστηση. Είμαστε κατά πολύ υπέρ αυτών των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα, γιατί οτιδήποτε φέρνει μαζί την περιοχή είναι σημαντικό κατά την άποψή μας. Μιλώντας ειδικότερα για τον αγωγό East Med θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Ο στόχος της ΕΕ είναι να υπάρξει διαφοροποίηση στην προέλευση της προμήθειας φυσικού αερίου προς αυτήν και ως εκ τούτου αυτή η πρωτοβουλία μπορεί αποτελέσει μέρος αυτού του στόχου που πρέπει όλοι να έχουμε από κοινού», σημείωσε.



Σε ερώτηση για την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), της οποίας η θητεία θα ανανεωθεί στο τέλος του Ιανουαρίου από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η κ. Ντυμόν είπε πως η Γαλλία υποστηρίζει πολύ τη δουλειά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παραμονή της στο νησί.



«Θεωρούμε ότι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά», ανέφερε, και πρόσθεσε πως «προλαμβάνουν πολλά περιστατικά. Είναι χρήσιμοι και για τον διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων και υποστηρίζουμε πολύ αυτό που κάνουν. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό που με το ψήφισμα των ΗΕ θα ανανεωθεί η εντολή προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η Γαλλία υποστηρίζει την ανανέωση της εντολής και έχουμε ένα πολύ στενό διάλογο με τις αρχές στην Κύπρο για αυτό», επεσήμανε.



Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η κ. Ντυμόν είπε πως ο λαός της Κύπρου αξίζει να προχωρήσει και να έχει μια λύση. «Δεν είναι καλό για οποιονδήποτε να μένει σε μια αδιέξοδη κατάσταση και δεν μπορείς πραγματικά να δεις το μέλλον σου, το μέλλον των παιδιών σου σε ένα διαιρεμένο νησί. Θα ήταν πραγματικά καλύτερο για όλους τους Κύπριους και στις δυο πλευρές να επανενωθούν. Έτσι η Γαλλία υποστηρίζει τον διάλογο», ανέφερε.



Σημείωσε πως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. «Το όλο θέμα αφορά την πολιτική βούληση και ίσως όλοι μας να πρέπει να σταματήσουμε να μιλούμε για κυπριακό πρόβλημα και να μιλούμε για κυπριακή λύση. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει να επηρεάζει την νοοτροπία του κόσμου ώστε να πιστέψει ότι είναι δυνατή μια λύση. Για τη Γαλλία είναι δυνατή μια λύση», υπογράμμισε η κ. Ντυμόν.



Σε ερώτηση για τις διμερείς σχέσεις Γαλλίας και Κύπρου, η Γαλλίδα Πρέσβειρα είπε πως βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο αλλά κάποιος πρέπει να στοχεύει πάντα στο καλύτερο. «Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο χωρών αλλά πάντα μπορούμε να πάμε καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το συζήτησα αυτό με πολλά στελέχη της κυπριακής κυβέρνησης και συμφωνούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των λαών των δυο χωρών», ανέφερε.

“Η αύξηση του τουρισμού και προς τις δυο κατευθύνσεις είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε μαζί. Εργαζόμαστε ήδη πολύ με τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο”, πρόσθεσε.