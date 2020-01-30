Συντετριμμένος ο Νίκος Κουρκούλης με τον θάνατο της μητέρας του: Το συγκινητικό μήνυμα στο Instagram

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Νίκος Κουρκούλης, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό.

Συντετριμμένος ο τραγουδιστής ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα το οποίο συνόδευσε με μια εικόνα της Παναγίας.

«Μανούλα μου αυτή είναι η φωτογραφία που σου ταιριάζει ..με αυτή τη φωτογραφία θέλω να σε θυμάται όλος ο κόσμος προστάτιδα για όλους καλοκάγαθη και πρόθυμη σε όποιον πονούσε και ζητούσε βοήθεια ..η παναγία μου και ο στύλος μου ήσουν είσαι και θα είσαι όσο ζω ..το χαμόγελο σου θα φοράω και θα προχωράω τα λόγια σου δε ξεχνώ και συνεχίζω …προς τα μπρος ..παναγία μου ..είσαι μέσα μου ..ο γιος σου» έγραψε.