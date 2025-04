14χρονη είδε το βιασμό της σε βίντεο στο Pornhub: Είχε γίνει viral (photos)

Πέρυσι η Ρόουζ Καλέμπα είχε γράψει ένα blog post όπου περιέγραφε πόσο δύσκολο ήταν να κατεβάσει από μια δημοφιλή πορνογραφική ιστοσελίδα βίντεο όπου απεικονιζόταν ο βιασμός της, σε ηλικία 14 ετών. Η αποκάλυψη της εμπειρίας της έκανε πολλούς ανθρώπους να επικοινωνήσουν μαζί της και να της πουν ότι είχαν αντίστοιχα προβλήματα.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC, ήταν και μια νοσοκόμα στο νοσοκομείο όπου βρέθηκε η Καλέμπα, η οποία της εξομολογήθηκε πως η κόρη της είχε και εκείνη βιαστεί.

Δέκα χρόνια μετά την επίθεση, σε ηλικία 25 ετών, στην καθημερινή της ζωή έχει εντάξει οργανωμένες ρουτίνες φροντίδας του εαυτού της, μετά το περιστατικό του καλοκαιριού του 2009.

The most powerful weapon a rapist has is to scare us into silence. By doing this they continue to victimize us for years & years after the initial attack. This is my story: https://t.co/Ct6LHRQxqP

