Μια «ιδιαίτερη» επίδειξη μόδας από τον Ραλφ Λόρεν

Ο θρυλικός Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Ραλφ Λόρεν, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μια “ιδιαίτερη επίδειξη” τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη για να αποκαλύψει τη συλλογή του Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020.

Η ακριβής ημερομηνία και τοποθεσία δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη.

Μετά τις πρόσφατες επιτυχημένες επιδείξεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκινητικού αφιερώματος για την 50η επέτειο του brand, στο Σέντραλ Παρκ και του σόου στο “Ralph’s Club” για τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2019 (με τις αδερφές Χαντίντ και την Τζόουν Σμολς ντυμένες με σμόκιν και βραδινά φορέματα) φαίνεται πως ο Ραλφ Λόρεν θέλει να εκπλήσσει τους εκπροσώπους της βιομηχανίας μόδας και τους καταναλωτές.

Ένας εκπρόσωπος του brand αποκάλυψε στο WWD ότι, για τον Ραλφ Λόρεν, η διοργάνωση μοναδικών επιδείξεων μόδας – εμπειριών συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο και ότι θέλει τη συμμετοχή των καταναλωτών στα σόου και επιδιώκει να διατηρεί τη νεοτερικότητα και να προσθέτει το στοιχείο της έκπληξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ