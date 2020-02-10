search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 10:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2020 07:28

Μια «ιδιαίτερη» επίδειξη μόδας από τον Ραλφ Λόρεν

10.02.2020 07:28
Μια «ιδιαίτερη» επίδειξη μόδας από τον Ραλφ Λόρεν - Media

 

Ο θρυλικός Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Ραλφ Λόρεν, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μια “ιδιαίτερη επίδειξη” τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη για να αποκαλύψει τη συλλογή του Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020.

Η ακριβής ημερομηνία και τοποθεσία δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη.

Μετά τις πρόσφατες επιτυχημένες επιδείξεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκινητικού αφιερώματος για την 50η επέτειο του brand, στο Σέντραλ Παρκ και του σόου στο “Ralph’s Club” για τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2019 (με τις αδερφές Χαντίντ και την Τζόουν Σμολς ντυμένες με σμόκιν και βραδινά φορέματα) φαίνεται πως ο Ραλφ Λόρεν θέλει να εκπλήσσει τους εκπροσώπους της βιομηχανίας μόδας και τους καταναλωτές.

Ένας εκπρόσωπος του brand αποκάλυψε στο WWD ότι, για τον Ραλφ Λόρεν, η διοργάνωση μοναδικών επιδείξεων μόδας – εμπειριών συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο και ότι θέλει τη συμμετοχή των καταναλωτών στα σόου και επιδιώκει να διατηρεί τη νεοτερικότητα και να προσθέτει το στοιχείο της έκπληξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toyota-yaris-cross_2312_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 2025 – 909 ταξινομήσεις σε έναν μήνα

meletis-ilias-gios-new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Ο πραγματικός γιος του «Σάββα» έπαιξε στη σειρά (Video)

adynamos_krikos
MEDIA

Open και Μαρία Μπακοδήμου… δεμένοι με τον «Πιο αδύναμο κρίκο»

MPLOKA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Blame game» από Δημογλίδου – «Η τροχαία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κανείς διαμαρτυρόμενος» – Τι συμβαίνει με τα μπλόκα (Video/Photos)

ethniki asfalistiki
BUSINESS

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Εθνική Ασφαλιστική – Πρόεδρος ο Γεώργιος Κώτσαλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 10:51
toyota-yaris-cross_2312_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 2025 – 909 ταξινομήσεις σε έναν μήνα

meletis-ilias-gios-new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Ο πραγματικός γιος του «Σάββα» έπαιξε στη σειρά (Video)

adynamos_krikos
MEDIA

Open και Μαρία Μπακοδήμου… δεμένοι με τον «Πιο αδύναμο κρίκο»

1 / 3