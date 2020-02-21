search
21.02.2020 14:51

Ο Λίαμ Νίσον απαντά αν «ντουμπλάρισαν» τον πισινό του σε ταινία του Σεθ ΜακΦάρλαν (Videos)

Δεν ήταν το πίσω μέρος του Λίαμ Νίσον, το οποίο είδαν οι θεατές της ταινίας «A Million Ways to Die in the West» (Χίλιοι τρόποι να πεθάνεις στην Άγρια Δύση).

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε εκπομπή με τον Andy Cohen και δήλωσε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το μέρος του φαινόταν στην κάμερα και στράφηκε σε φίλο του για βοήθεια στην κωμωδία Σεθ ΜακΦάρλαν , η οποία γυρίστηκε το 2014.

«Ο Mark Vanselow ήταν ο συντονιστής του κόλπου, δουλεύουμε μαζί για την 25η μας ταινία», είπε ο σταρ. «Όταν κάναμε αυτή την ταινία, μισούσα τον ιρλανδικό πισινό μου, εντάξει;», πρόσθεσε αστειευόμενος.

Ο ηθοποιός πήγε στον βετεράνο σωσία του επειδή δεν ήθελε να βρεθεί στη σκηνή που ο χαρακτήρας της Anna της Σαρλίζ Θερόν τοποθέτησε ένα λουλούδι στον πισινό του χαρακτήρα που υποδυόταν Clinch.

«Είπα στον Mark,” Ως ένδειξη της φιλίας μας, θα έκανες ποτέ αυτή τη σκηνή όπου η Σαρλίζ Θερόν βάζει μια μαργαρίτα στο πισινό σου;” Και είπε, “Σίγουρα”. Του έδωσα μια μεγάλη αγκαλιά μετά, είπα ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να δει ο καθένας τον ιρλανδικό πισινό μου».

Δείτε την επίμαχη σκηνή από το 4:33:

