Τα εργοστάσια του οίκου Αρμάνι θα φτιάχνουν ιατρικές στολές

Άλλη μία πολύ σημαντική κίνηση από τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στη «μάχη» για την καταπολέμηση του κορωνοϊού!
Μετά την οικονομική ενίσχυση των ιταλικών νοσοκομείων με τη δωρεά εκατομμυρίων ευρώ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Ολίμπια Μιλάνο και πασίγνωστος σχεδιαστής μόδας ανακοίνωσε πως θα διαθέσει τα εργοστάσια του οίκου του, για την κατασκευή ιατρικών στολών.
