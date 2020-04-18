search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 20:32
18.04.2020 09:58

Χαμός στην Κέρκυρα: Πιστοί στη παράδοση έσπασαν τους μπότηδες για την Πρώτη Ανάσταση (Photos | Video)

18.04.2020 09:58
Χαμός στην Κέρκυρα: Πιστοί στη παράδοση έσπασαν τους μπότηδες για την Πρώτη Ανάσταση (Photos | Video) - Media
 
Το έθιμο του σπασίματος των μπότηδων τηρήθηκε και φέτος στην Κέρκυρα, παρότι, λόγω κορονοϊού, το περίφημο “Πεντοφάναρο” δεν θύμιζε άλλες χρονιές, όταν χιλιάδες κόσμου κατακλύζουν το σημείο συνάντηση Κερκυραίων και επισκεπτών. Στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, όπως προβλέπει η παράδοση, οι Κερκυραίοι έριξαν τους μπότηδες, τα πήλινα κανάτια δηλαδή, από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.
 

Πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο των Κερκυραίων που τις ρίζες του τις συναντά κάποιος στα ενετικά χρόνια της κατοχής του νησιού, με τους Βενετούς τότε καθολικούς να σπάνε τις παλιές στάμνες, στη μεγαλύτερη γιορτή τους, την Πρωτοχρονιά, ως «φόρο» στο νέο χρόνο, προκειμένου να τους φέρει καινούργια αγαθά στο σπιτικό τους. Οι ορθόδοξοι Κερκυραίοι, υιοθέτησαν το έθιμο και το μετέφεραν χρονικά στο Πάσχα, που οι Ενετοί τους επέτρεπαν να γιορτάσουν μόνο το μεσημέρι.
Με το σπάσιμο των «μπότηδων» οι πιστοί θεωρούν ότι εκδιώκεται η κακοτυχία και τα κακά και μοχθηρά πνεύματα, έτσι μέχρι και σήμερα τα κομμάτια από τους σπασμένους «μπότηδες» τα παίρνουν στο σπίτι τους προκειμένου να τους φέρουν καλοτυχία και ευμάρεια.
Το μοναδικό αυτό έθιμο συνοδεύεται από κανονιοβολισμούς που ακούγονται από το Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας, αλλά και τις φιλαρμονικές του τόπου που παίζουν θρησκευτικά εμβατήρια.
Τα συνεργεία του δήμου έπιασαν άμεσα δουλειά για να καθαρίσουν το Λιστόν απο τα σπασμένα κανάτια:
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 20:24
