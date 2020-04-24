Σαουδική Αραβία: Τέλος το μαστίγωμα ως μορφή τιμωρίας

Η Σαουδική Αραβία καταργεί τη μαστίγωση ως μορφή τιμωρίας, σύμφωνα με ένα έγγραφο του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας το οποίο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters σήμερα.

Με την απόφαση αυτή, η μαστίγωση θα αντικατασταθεί από ποινές φυλάκισης ή επιβολή προστίμων.

«Η απόφαση είναι μια επέκταση των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εισήχθησαν υπό τον βασιλιά Σαλμάν υπό την άμεση επίβλεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν», αναφέρεται στο έγγραφο.