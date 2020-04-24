Σαουδική Αραβία: Τέλος το μαστίγωμα ως μορφή τιμωρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Σαουδική Αραβία καταργεί τη μαστίγωση ως μορφή τιμωρίας, σύμφωνα με ένα έγγραφο του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας το οποίο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters σήμερα.
Με την απόφαση αυτή, η μαστίγωση θα αντικατασταθεί από ποινές φυλάκισης ή επιβολή προστίμων.
«Η απόφαση είναι μια επέκταση των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εισήχθησαν υπό τον βασιλιά Σαλμάν υπό την άμεση επίβλεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν», αναφέρεται στο έγγραφο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.