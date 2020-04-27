Γνωστή youtuber επειδή βαριόταν κλεισμένη μέσα λόγω καραντίνας, πότισε τη γάτα της με βότκα – Πως αντέδρασε το γατί (Video)

Η γνωστή και εκκεντρική yoytuber Alinity Divine θεώρησε ότι με την καραντίνα δεν μπορεί να έχει τα χιλιάδες like από τους ακόλουθους της και επιχείρησε να κάκοποιήσει μια γάτα προκειμένου να ξαναβρεθεί στον «αφρό» της δημοσιότητας.

Αφού έγραψε πρώτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα πόνημα για το πόσο βαριέται «αυτήν τη σκ@τοκαραντίνα» επιχείρησε να κάνει και κάτι άλλο και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.

Ενώ καθόταν στο γραφείο της το οποίο διαθέτει και μικρόφωνο αφού η Alinity συχνά πυκνά σχολιάζει και ποδοσφαιρικούς αγώνες για την πλάκα της, έβγαλε το καπάκι από ένα μπουκάλι βότκα, κατέβασε μερικές γουλιές και στη συνέχεια με το στόμα μπουκωμένο από βότκα, πλησιάσε τη γάτα της.

Το άμοιρο το ζωντανό πλησίασε και εκείνο το στοματάκι του και ενώ γάτα και γυναίκα βρισκόντουσαν με ενωμένα τα χείλη, η Alinity έβγαλε από το στόμα της τη βότκα και την μετέφερε στο γατάκι.

Η αντίδραση της γάτας με το καθαρό οινόπνευμα στο στόμα της ήταν να αιφνιδιαστεί και να κουνάει δεξιά και αριστερά το κεφαλάκι της αφού καιγόταν. Ευτυχώς όταν ανέβασε το βίντεο η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την κατέκριναν και μάλιστα με κάθε τρόπο για αυτό που έκανε στο γατάκι. Μάλιστα ύστερα από λίγο από τις πολλές αναφορές που είχε, το σύστημα την πέταξε έξω, της έκανε το λεγόμενο ban

