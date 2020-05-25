Απολύσεις και λουκέτα ετοιμάζει η Renault

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ενδέχεται να ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων την Πέμπτη, καθώς προσπαθεί να εξοικονομήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του αριστερού συνδικάτου CGT.

Η Renault έχει συγκαλέσει μια συνάντηση με τα συνδικάτα την Πέμπτη σχετικά με αυτό το σχέδιο περικοπής του κόστους, πρόσθεσε ο Φαμπιέν Γκας σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Τότε η γενική διεύθυνση θα επισημοποιήσει αυτό που η ίδια αποκαλεί σχέδιο εξοικονόμησης 2 δισεκατομμυρίων, στο οποίο μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω μειώσεις προσωπικού, ακόμη και κλείσιμο μονάδων», πρόσθεσε.

Μια δεύτερη συνδικαλιστική πηγή επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση με τα συνδικάτα για το απόγευμα της Πέμπτης.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι η γαλλική νομοθεσία απαιτεί να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει ποια μέρα και ώρα θα γίνει η συνάντηση.

Η Renault, που πέρσι κατέγραψε απώλειες για πρώτη φορά την τελευταία 10ετία, αναμένεται να παρουσιάσει ένα τριετές σχέδιο δραστικών περικοπών στα τέλη της εβδομάδας. Ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος εξετάζει τη χορήγηση δανείου ύψους 5 δισεκ. ευρώ για τη διάσωση της εταιρείας, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ότι η εταιρεία μπορεί να καταστραφεί αν δεν λάβει σύντομα βοήθεια.

Το γαλλικό κράτος κατέχει το 15% της Renault.