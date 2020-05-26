Le Figaro: Περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας από τη Renault

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault πρόκειται να ανακοινώσει ένα σχέδιο για την περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2024, στην προσπάθειά της να εξοικονομήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro.
Η εταιρεία, που περιμένει ακόμη να οριστικοποιηθεί η χορήγηση κρατικού δανείου ύψους 5 δισεκ. ευρώ -κάτι που θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων για τις θέσεις εργασίας και τα εργοστάσιά της στη Γαλλία- δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις, αναφέρει το δημοσίευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας. Αντ’ αυτού, θα δώσει προτεραιότητα στη «μη αντικατάσταση των υπό συνταξιοδότηση εργαζομένων».
Η Renault απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, όταν ρωτήθηκε από το πρακτορείο Reuters.
Το 2019 η Renault απασχολούσε 48.500 εργαζομένους στη Γαλλία και σύμφωνα με το πρακτορείο πρόκειται να ανακοινώσει την Πέμπτη περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων.
Νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα σχέδιο ύψους 8 δισεκ. ευρώ που έχει ως στόχο να γίνει η χώρα του ο κορυφαίος παραγωγός «καθαρών» αυτοκινήτων στην Ευρώπη και προέτρεψε τις γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα στη Γαλλία.
