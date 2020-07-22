search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
22.07.2020 14:17

Μίκι Ρουρκ VS Ρόμπερτ Ντε Νίρο -Η μεγάλη βεντέτα του Χόλιγουντ που κρατά από το 1987

Μια ανάρτηση στο instagram του Μίκι Ρουρκ έφερε ξανά στο προσκήνιο μια παλιά διαμάχη που είχε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Συγκεκριμένα ο Ρουρκ έγραψε: «Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σε σένα μιλάω, καταραμένε κλαψιάρη. Ένας φίλος μου πρόσφατα μου είπε πως πριν από λίγους μήνες δήλωσες στις εφημερίδες πως “ο Ρουρκ είναι ένας ψεύτης που λέει ένα σωρό βλακείες”. Άκου, κύριε Σκληρέ στις ταινίες, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που με αποκαλεί ψεύτη και το έκανες σε εφημερίδα. Θα σου πω κάτι, αλήτη, όταν σε δω, ορκίζομαι στο Θεό, στην γιαγιά μου, στον αδερφό μου και σε όλα μου τα σκυλιά πως όταν σε δω θα σε ρεζιλέψω σοβαρότατα», προκαλώντας σάλο στο διαδίκτυο.

Η ιστορία όμως της έχθρας μετράει πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 1987, όταν οι δύο σταρ βρέθηκαν να συμπρωταγωνιστούν στον «Δαιμονισμένο Άγγελο» του Άλαν Πάρκερ. Σύμφωνα με τον Ρουρκ, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντε Νίρο, που είναι ένθερμος υποστηρικτής της Μεθόδου (Η μέθοδος του Στανισλάβσκι υποστηρίζει πως όταν οι ηθοποιοί ανακαλούν προσωπικά τους συναισθήματα και τα προβάλλουν στον χαρακτήρα που υποδύονται επί σκηνής, συνάπτουν πιο ουσιαστική σχέση με το ακροατήριο), αρνήθηκε να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί του στα γυρίσματα της ταινίας. Η σχέση των χαρακτήρων που υποδύονταν στο νεονουάρ θρίλερ ήταν τόσο περίπλοκη και ο Ντε Νίρο θεώρησε πως δεν έπρεπε να μιλάνε καθόλου, πράγμα όμως που δεν άρεσε καθόλου στον συνάδελφό του. Το κλίμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων παρέμενε τεταμένο και η κόντρα τους συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, αν και ο Ντε Νίρο δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για το θέμα -ούτε για τον Ρουρκ γενικότερα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ρουρκ ισχυρίστηκε πως δεν κατάφερε να παίξει στον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε λόγω του «βέτο» που άσκησε ο Ντε Νίρο, παρόλο που ο διάσημος σκηνοθέτης τον ήθελε στο καστ. Οι παραγωγοί της ταινίας όμως διέψευσαν τους ισχυρισμούς του, και ο Ρουρκ έγινε έξω φρενών, προβαίνοντας στην παραπάνω δήλωση.

