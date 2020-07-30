search
30.07.2020 17:00

Pizza Hut: Από το 1ο κατάστημα στο Κεφαλάρι το 1989, στο «λουκέτο» λόγω πανδημίας

30.07.2020 17:00
Pizza Hut: Από το 1ο κατάστημα στο Κεφαλάρι το 1989, στο «λουκέτο» λόγω πανδημίας

 

Τίτλοι τέλους μπήκαν σήμερα 30/7 σε μία από τις πιο ιστορικές πιτσαρίες που υπήρχαν και λειτουργούσαν στη χώρα μας από το, όχι και τόσο μακρινό, 1989, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία των καταστημάτων στην Ελλάδα αποφασισε να βάλει οριστικό λουκέτο στη λειτουργία της.Η Pizza Hut ήταν από τις πρώτες πολυεθνικές αλυσίδες εστίασης που  ήρθαν στην Ελλάδα, με το πρώτο κατάστημα της να τοποθετείται πάνω στην πλατεία στο Κεφαλάρι.

Από τότε ακολούθησαν αρκετά άλλα σημεία πώλησης μέχρι το 2015 όπου η εταιρεία αριθμούσε 35 καταστήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια καθώς η εταιρεία δεν πήγαινε καλά σταδιακά έκλειναν. Για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο κατάστημα είχε κλείσει από το 2013. Τελικά έμειναν μόνο 16 καταστήματα να λειτουργούν το τελευταίο διάστημα.

Το lockdown όμως οδήγησε στο κλείσιμο αρκετών από αυτά δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, (ρευστότητας εσόδων κλπ)  στη διαχειρίστρια εταιρεία. Συνεπώς, το όλο εγχείρημα κατέστη μη βιώσιμο και οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες θα ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Το πιο θλιβερό αποτέλεσμα βέβαια της αποχώρησης της αλυσίδας από την Ελλάδα είναι το γεγονός ότι οι οικογένειες των 180 εργαζόμενων μένουν στο δρόμο.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας που είχε βρει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό ήταν η προσφορά της Τρίτης όπου όποιος ήθελε μπορούσε, εντός καταστήματος, να παραγγείλει και να φάει όση πίτσα ήθελε με ένα συγκεκριμένο ποσό.

Κάποια από τα καταστήματα που λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα ήταν αυτά στην Ακτή Μητσοπούλου 8 Πειραιά, στη Θηβών 228 & Παρνασσού, στην Αμφιθέας 48, Παλαιό Φάληρο, Βενιζέλου 62, Καλλιθέα, στην Κύπρου 104, Περιστέρι, και Υμηττού 91 Παγκράτι

 

