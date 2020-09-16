Η Κίνα ετοιμάζει «υπερ-αεροπλανοφόρο» και η Δύση ανησυχεί (Photos)

Ακόμα και στις αρχές του 2021 μπορεί η Κίνα να καθελκύσει το τρίτο της αεροπλανοφόρο, κάτι που θα την κάνει μια αξιοσημείωτη δύναμη σε έναν τομέα που οι ΗΠΑ έχουν την απόλυτη κυριαρχία σήμερα.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τη Δύση να ανησυχεί είναι οι πληροφορίες -τις οποίες αναμεταδίδει το National Interest– ότι το τρίτο κινεζικό αεροπλανοφόρο θα έχει εκτόπισμα που θα ξεπερνά τους 80.000 τόνους.

Αν το στοιχείο αυτό αληθεύει τότε το Πεκίνο «αλλάζει κατηγορία» και μπαίνει δυναμικά στον χώρο των «υπερ-αεροπλανοφόρων» στον οποίο έχει σχεδόν αποκλειστικότητα ως σήμερα η Αμερική.

Σημειώνεται ότι τα δύο αεροπλανοφόρα της Κίνας θεωρούνται μεσαίου μεγέθους και στηρίζονται σε παλία σοβιετικά σχέδια από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αν και κατασκευάστηκαν στην Κίνα.

Το νέο αεροπλανοφόρο χρησιμοποίησε νέες μεθόδους κατασκευής, όπου διάφορά τμήματα του κατασκευάστηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας και συναρμολογούνται στη Σανγκάη.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητικόυς καταπέλτες για την απογείωση των αεροσκαφών, σύστημα που διαθέτουν μόνο τα αεροπλανοφόρα της κλάσης Gerald Ford των ΗΠΑ.