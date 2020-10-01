search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 20:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2020 15:36

Με Σίτι, Πόρτο και Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός στο Champions League

01.10.2020 15:36
Με Σίτι, Πόρτο και Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός στο Champions League - Media

 

Τους αντιπάλους του στον όμιλο του Champions League έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης ο Ολυμπιακός. 

Οι ερυθρόλευκοι, στην 20η τους συμμετοχή στον όμιλο, θα αντιμετωπίσουν:

– Πόρτο

– Μάντσεστερ Σίτι

– Μαρσέιγ. 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

drone-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα έπιπλα

sakkari_mitsotakis
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Από την αποκάλυψη της σχέσης τους μέχρι τον αρραβώνα – Οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις αγάπης

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόμπης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 20:17
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

drone-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα έπιπλα

1 / 3