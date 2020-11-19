search
Θαλασσολιμόζα: Σπάνιο μεταναστευτικό πουλί στο ταξίδι του από Αλάσκα προς Νέα Ζηλανδία σταμάτησε στην… Αργολίδα (Photos)

Ένα σπάνιο μεταναστευτικό πτηνό, για την περιοχή της Αργολίδος και για ολοκληρη την Ελλάδα, η Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica) εντοπίσθηκε από τον φωτογραφικό φακό στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου Νέας Κίου χθες, Πέμπτη.

Τις φωτογραφίες δημοσιεύουν οι Αργολικές Ειδήσεις.

Κάθε χρόνο, το φθινόπωρο, η Θαλασσολιμόζα ξεκινάει το ταξίδι της από την Αλάσκα για τη Νέα Ζηλανδία. Διανύει μια απόσταση 11.000 χιλιομέτρων χωρίς να σταματήσει οπουδήποτε, ούτε μία φορά, για οκτώ έως εννέα ολόκληρες ημέρες.

Την άνοιξη ταξιδεύει πίσω στην Αλάσκα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η μοναδική αυτή ικανότητα του πτηνού έχει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων στην ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, στην αεροδυναμική μορφή του, στην ταχύτητα πτήσης, αλλά και στους ευνοϊκούς ανέμους.

 

